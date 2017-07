Alessia Potecchi del PD valuta positivamente lo scenario europeo

Già un paio di anni fa economisti come Enrico Marelli dell’Università di Brescia e Marcello Signorelli dell’Università di Perugia avevano evidenziato nel loro interessante libro “Le politiche nel nuovo scenario europeo e globale” come gli avvenimenti degli ultimi anni abbiano messo in discussione le teorie e le analisi classiche, non più in grado di proporre persuasive risposte di politica economica tali che i "policymaker" possano adottarle per contrastare il persistere e gli effetti più dolorosi delle recenti crisi (la crisi finanziaria, la Grande Recessione, la crisi dei debiti sovrani nell'Eurozona). Anzi, ancora oggi restano pesanti conseguenze sul tessuto economico, occupazionale e sociale.

Secondo i due economisti anche la politica economica, intesa come disciplina, serve davvero solo se riesce a far comprendere le dinamiche e le patologie macroeconomiche ed a suggerire ai "policymaker" soluzioni ragionevoli e percorribili per migliorare significativamente lo stato del sistema. D’altra parte, ad esempio, come sosteneva su “Parma economica” Alessio Manfreda in un suo intervento sulla Strategia Europa 2020 “L’economia basata sul capitalismo personale e di territorio, costituita cioè da piccole e medie imprese (PMI) e cluster, è stata considerata, da gran parte della letteratura economica europea e per lungo tempo, alla stregua di un sistema produttivo privo di prospettive, inadatto a reggere l’urto della concorrenza sui mercati internazionali e, dunque, incapace di condurre ad una crescita sostenuta e duratura”. Con la crisi finanziaria del 2008 è diventata evidente l’importanza delle PMI come fattore di stabilità ed elemento di rilancio dell’economia mondiale.

Pochi giorni fa l’Associazione Italiana degli Economisti d’Impresa (GEI) ed Oxford Economics, in un incontro in Assolombarda, hanno ricordato che l’economia mondiale ha mostrato importanti segni di miglioramento nella prima parte del 2017. Ad una serie di dati positivi su commercio globale, settore manifatturiero e mercato del lavoro in gran parte dei maggiori Paesi, si è accompagnata una significativa riduzione dei rischi percepiti a inizio anno: bolla immobiliare in Cina, populismo e hard-Brexit in Europa, settore bancario dei Paesi sud Europei, protezionismo USA.



Chiediamo ad Alessia Potecchi, Presidente dell'Assemblea del PD di Milano, che cosa pensa dello scenario europeo e quali sono le misure che il PD potrebbe suggerire in Italia.



“Lo scenario, grazie anche alle iniziative del nostro partito, è in movimento. In Europa, dopo la Brexit, le elezioni in Olanda, in Francia, in Inghilterra e tra poco in Germania hanno ridato e danno slancio all'Europa. È ormai condivisa la nostra azione per modificare la linea dell'austerità e per fare finalmente nuovi passi in avanti nella costruzione dell'Europa. L’Italia e l’Europa stanno vivendo una crisi identitaria frutto della crisi economica e sociale e della carenza di adeguati progetti di sviluppo e di crescita. Il pragmatismo e l’individualismo senza principi sono stati tra le cause della crisi dell’Europa, ne hanno roso l’autorevolezza e hanno favorito le spinte populiste. Dobbiamo, nei confronti dell’Europa, essere critici costruttivi e propositivi per fare in modo che tutti gli stati si sentano artefici dei propri destini. L’Europa necessita di una decisiva scelta di qualità, di più ambiziosi obiettivi economici e sociali. L’inerzia è oggi un’opzione perdente che favorisce arretramenti nel campo della solidarietà e della coesione sociale. Occorre una politica espansiva in Italia e in Europa”.



Ma allora ha ancora senso parlare di tagli alla spesa?



“E’ prevalsa, con il governo tecnico di Monti, l’idea che tagliare solo la spesa rinviando sine die le politiche di investimento e di sostegno alla domanda avrebbe consentito la crescita. L’Italia invece ha perso 10 punti di PIL, non ha migliorato i conti pubblici, ha visto schizzare il rapporto debito/PIL da 103 a 133. Il peggio è stato evitato grazie a deroghe di emergenza (vedi terremoto ed immigrati). Ecco perché occorre guardare con interesse alla proposta per rimettere in discussione il Fiscal Compact e tronare a Maastricht. Si tratta di consentire in Europa per un certo periodo di anni un deficit pari al 2,9%: per l’Italia si tratta di un’operazione che le consente di avere a disposizione 30 miliardi l’anno. Si aprirebbero così gli spazi per una riduzione significativa del carico fiscale sulle persone e sulle imprese. Favorire la domanda interna significa sostenere i consumi creando spazi consistenti per un aumento dell’occupazione con particolare riferimento ai giovani”.



Che previsioni può fare sulla legge di stabilità?



“L'economia è in ripresa. È ancora lenta in Italia. Ma c'è. La disoccupazione diminuisce. La domanda aumenta. Gli sprechi nella spesa pubblica diminuiscono. La politica fiscale migliora (è stata soppressa Equitalia, aumentano le entrate dalla lotta all'evasione fiscale, la pressione fiscale diminuisce; sono state varate agevolazioni fiscali per favorire l'occupazione). Il dialogo con i sindacati e le forze intermedie migliora. Insomma si può finalmente fare in autunno la legge di stabilità per il 2018 puntando sulla ripresa dello sviluppo, riducendo le diseguaglianze, in modo da venire in soccorso dei settori più deboli e dei ceti medi penalizzati dalla lunga crisi economica che ha investito l'Italia negli ultimi 10 anni”.



Come pensa di procedere allora il PD a Milano?



“Dobbiamo fare, creare, progettare, organizzare e mettere in campo nuove idee, dobbiamo includere. Dobbiamo potenziare ancora di più, anche se molto è stato fatto, il nostro lavoro e la nostra presenza sul territorio e il lavoro con i nostri circoli che hanno dimostrato di essere una splendida comunità alla Convention Nazionale Italia 2020. Ci sono temi che devono essere e saranno al centro del nostro impegno, in primis il lavoro, la casa, la cultura, l'Europa. Abbiamo fatto molto: partiamo dai risultati raggiunti, che sono importanti, ma proseguiamo ancora con più determinazione. Rimbocchiamoci le maniche, noi siamo il partito che ha fatto del riformismo la sua bandiera e il suo modo di essere, il PD è l’unione di tutte le culture riformiste che hanno fatto la storia politica del nostro Paese, siamo il partito delle riforme, siamo il partito che ha saputo lavorare e realizzare e dobbiamo insistere e tornare ad impegnarci ancora più a fondo in questo”.



Quale ruolo vedete per Milano?



“A Milano abbiamo ottenuti dei risultati importanti e concreti" conclude Alessia Potecchi. "A Milano non abbiamo modernizzato ma abbiamo saputo innovare e proprio a questo proposito abbiamo appreso con grande soddisfazione di recente che Milano non è solo una capitale economico e finanziaria o la città della moda, la metropoli del traffico e dei pendolari, ma è un grande museo, un luogo di arte e di cultura che attrae turisti, studenti e ricercatori provenienti da tutto il mondo come è emerso dai risultati di una ricerca svolta dall’Unione Europea e presentata a Bruxelles. Partiamo dunque da qui - Oggi Milano, domani Lombardia - domani le prossime sfide, domani i prossimi impegni che ci attendono, impegniamoci a fondo ancora di più e insieme, abbiamo tutte le carte per un giocare una partita all’attacco e vincente”.