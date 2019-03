AMAMI. Bios Vincent e il progetto "Spazi al Talento" alla Fabbrica del Vapore

AMAMI di Bios Vincent 8 - 30 marzo 2019

AMAMI, in programma dall’ 8 al 30 marzo 2019 presso la Fabbrica del Vapore di Milano, è la personale dell’artista Bios Vincent realizzata nel quadro del progetto Spazi al Talento della Fabbrica del Vapore e Comune di Milano.

La mostra si inaugurerà il 7 marzo alle ore 18.30 e affronterà i temi della violenza e della necessità di squarciare il silenzio di coloro che la subiscono. I soggetti rappresentati sono le vittime della sopraffazione, sono "anime sante" deturpate dalle azioni di altri esseri umani che gettano su di esse uno sguardo offuscato che le mortifica.

ANDREA VENTO

“Con questa Mostra”, dice Andrea Vento, “il pensiero corre immediatamente a Robert Graves ed alla sua "Dea Bianca". Una Dea che si svela dietro mille volti di differenti divinità femminili europee e mediterranee, aventi in comune il governo di una grande, fruttuosa ed unificata età dell'oro. E' infatti con le varie divinità monoteistiche che giunge una rappresentazione del maschio dominante che grazie alla forza muscolare si garantisce il potere rispetto alle comunità precedentemente governate dalla poesia femminile. Bios sviluppa la sua arte nella costante reinterpretazione delle iconografie femminili ed in particolare delle sante martiri, una delle rappresentazioni millenarie della violenza di genere”.

AMAMI

AMAMI è testimonianza di una sacralità che conserva la sua potente traccia anche quando l'essere umano la vìola. La serie di opere in mostra utilizza icone riconoscibili per tracciare allegorie volte a sovvertire la dinamica della violenza: si parte da quest’ultima per tramutarla in carezza. L’intento è quello di insinuare nelle coscienze un atto di riflessione, di memoria di una ferita.

TRE NUCLEI TEMATICI

Organizzata intorno a tre nuclei tematici, la mostra traccia un orizzonte geopolitico che coniuga da un lato la limitazione, dall’altro il desiderio umano di libertà e rivalsa rispetto alla sopraffazione. Bandiere nazionali delineano lo scenario di violenza che attanaglia ogni paese, “Sante Martiri” riportano al contemporaneo la crudeltà di uomini capaci di violare i basilari diritti dell’esistenza, figure angeliche richiamano allegorie di rivalsa e distacco rispetto allo scenario evocato.

L'ASSOCIAZIONE MILANO VAPORE

La mostra AMAMI per Giampaolo Berni Ferretti, Presidente dell’Associazione Milano Vapore, “ è un legame indissolubile fra sesso e psiche. Anche a Milano, città aperta e solidale, sono ancora troppo spesso, ancora oggi, i comportamenti "violenti" che, ahinoi, forse per il pudore, la paura e ed il timore delle conseguenze mai arriveranno o sfoceranno in una denuncia/ querela del "mostro”.

Milano Vapore è una associazione culturale senza scopo di lucro attiva prevalentemente a Milano. La sede operativa si trova all'interno della Fabbrica del Vapore, in rapporto di collaborazione con il concessionario V&A - Vento & Associati, assegnatario del lotto 11.

Milano Vapore non si chiama così per caso. Fabbrica del Vapore è lo spazio cittadino di pregio che la ospita. Non solo. Fu proprio Giampaolo Berni Ferretti, fondatore e presidente dell'associazione, ad intuire le potenzialità ed elaborare il primo progetto di recupero dell'area ex industriale da sottoporre all'assessore Sergio Scalpelli e al Comune di Milano. Queste idee hanno poi preso corpo, con significative e positive ricadute per il territorio, in particolar modo per i giovani.

SPAZI AL TALENTO

AMAMI è un progetto di Bios Vincent realizzato in collaborazione con Corte Sconta, Milano Vapore, Vento & Associati nel quadro del progetto Spazi al Talento della Fabbrica del Vapore e Comune di Milano, con il contributo di Ursa, L'Ordine Capitolare Cavalieri della Concordia, Chitarra Cantine e Vigneti, Resinwood, GS Dance Evolution, Milano Architettura Studio Premoli Silva, Associazione Vertical Line.

Inaugurazione 7 marzo 2019 ore 18.30 - 22.00

Serata di apertura 8 marzo 2019 con madrina la giornalista Mediaset Emanuela Carcano.

Orari di apertura

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00. Sabato e domenica dalle 14.00 alle 19.00.



Ingresso gratuito

Info: info@biosvincent.it www.biosvincent.it