AWARD 2019. Nel Principato di Monaco gli Oscar dello Sport.

MONACO WORLD SPORTS LEGENDS AWARD 2019

La Master of Ceremonies LORENA BARICALLA accoglierà Campioni e Celebrities.

La presentatrice IULIANA IERUGAN intervistera' i grandi personaggi dello sport tra cui il grande pilota che ha fatto la storia della Formula 1 MARIO ANDRETTI.

Gli Oscar dello Sport



Ormai è attesissima la 4° Edizione del prestigioso Monaco World Sports Legends Award, gli Oscar dello Sport, che si terrà nella esclusiva cornice del Principato Venerdì 6 Dicembre (Media Day) e Sabato 7 Dicembre per l’Award Ceremony con Cena di Gala-Spettacolo e Red Carpet nella Salle D’Or del Fairmont Monte Carlo.



L’evento è presentato in 5 lingue dall’Etoile internazionale Lorena Baricalla, Ambasciatrice e Master of Ceremonies del Monaco World Sports Legends Award, la quale accoglierà i grandi campioni premiati e celebrities dal mondo intero.



Particolarità dell’evento concepito e prodotto dalla Promo Art Monte-Carlo Production è infatti quella di riunire le Star dello Sport con lo show, l’arte, la moda e il glamour facendo del Monaco WSLA una vetrina unica a livello internazionale ed un Red Carpet VIP d’eccezione: gli Oscar dello Sport.

I VALORI ETICI E MORALI

Punto di forza del Monaco World Sports Legends Award è l’intento di promuovere i valori etici e morali dello sport come ideale per stimolare le persone ad eccellere, ed in particolare i giovani.

Anche quest’anno la rosa dei premiati presenta i nomi di grandi esponenti dello sport mondiale. Fra di loro:

dal Qatar Nasser Al-Attiyah (3 volte vincitore della Parigi-Dakar, medagliato olimpico di tiro a volo) dagli Stati Uniti Mario Andretti (Campione del Mondo di Formula 1, Campione d’Indycar e Nascar)

dall’Italia Loris Capirossi (3 volte Campione del Mondo di MotoGP)

dal Messico Ana Gabriela Guevara (Campionessa del Mondo di 400m e pluri-medagliata Olimpica e del mondo) nell’anno dell’inaugurazione dello stadio nazionale del suo Paese a cui è stato dato il suo nome. L’annuncio ufficiale del Premio sarà effettuato nella sua nazione nei prossimi giorni.

Monte-Carlo essendo da sempre luogo dei Red Carpet più prestigiosi, vi sarà l’eccezionale partecipazione di campioni del mondo sportivo e premiati delle scorse edizioni fra cui Jutta Kleinschmidt, artisti internazionali, celebrities e VIPs. Fra gli ospiti sono attesi quest’anno dal settore dell’entertainment il produttore americano di cinema Julius R. Nasso che riceverà un Premio alla Carriera per i successi ottenuti nel mondo con i suoi film di arti marziali con Steven Seagal nonché per il suo operato nel settore dell’entertainment. Nasso sarà accompagnato dal tenore internazionale Vittorio Grigolo, noto sui grandi palcoscenici dal Metropolitan di New York alla Scala di Milano. Due ospiti che insieme sicuramente lasceranno il segno e che ci riserveranno sorprese tutte da scoprire.



Artista poliedrica in quanto prima ballerina, attrice e cantante Lorena Baricalla, si esibirà anche in una attesa performance durante il Gala dell’Award Ceremony concepito come un grande show all’americana con interventi di spettacolo con corpo di ballo ed orchestra.

I due giorni della esclusiva kermesse sono inoltre all’insegna della moda e del glamour.

Pertanto Lorena Baricalla in qualità’ di Master of Ceremonies indosserà nei diversi momenti, quali il Talk Show del Media Day e lo Show dell’Award Ceremony, circa 20 outfit realizzati da brand internazionali.

Fra di loro vi saranno gli abiti couture Handmade in Italy di Raquel Balencia, le originali creazioni di Seyit Ares, il trend di Eles Italia, lo stile contemporaneo di Viktoriia Nosach…

Fabiana Gabellini realizzerà il costume di scena per la sua performance artistica.

Lorena Baricalla porterà i preziosi orologi dell’esclusiva marca svizzera Century Time Gems, Official Partner dell’evento.

Il brand Eles Italia vestirà anche alcune VIP sul Red Carpet e curerà gli outfit per le hostess su scena. Il Red Carpet sarà decorato con opere “WSLA Art meets Sport” create da Marcos Marin, artista ufficiale della Fondazione del Principe Alberto II di Monaco, ed autore della “statuetta” dell’Award, che riunisce tutti i simbolismi e valori del WSLA.

Sarà esposto il “Pantheon delle Leggende Mondiali dello Sport” che riunisce le impronte delle mani realizzate coi campioni premiati nelle scorse edizioni durante l’Art Show con Marin.

MONACO WORLD SPORTS LEGENDS AWARD

c/o Promo Art Monte-Carlo Production

26, Avenue de Grande Bretagne - 98000 Monte-Carlo - Principauté de Monaco

Tel: 00 377 93257762

Email : info@worldsportslegendsaward.com - Website: www.worldsportslegendsaward.com



Il prestigioso premio è assegnato a sportivi d’eccezione, uomini e donne, in attività o non più, che si siano

distinti non solo per i loro exploits sportivi ma anche per il loro esempio che è d’ispirazione per le nuove

generazioni. Il Premio “WSLA Best Sport Values” è attribuito a un atleta distintosi per un gesto sportivo

esemplare che sostenga i valori etici e morali dello sport, oppure a delle personalità per il loro sostegno alla comunità attraverso lo sport. Il “Premio a titolo postumo” è conferito a grandi campioni dalle carriere

leggendarie o a personalità che hanno operato nel settore sportivo.

I premiati entrano a far parte del Pantheon delle Leggende Mondiali dello Sport attraverso le impronte delle loro mani.

Le Leggende dello Sport 2019 si uniranno ai premiati delle scorse Edizioni:

nel 2016 Giacomo Agostini, Carl Fogarty, Mika Hakkinen, Tia Hellebaut, Sir Anthony McCoy, Jean-Marie Pfaff, il Gran Maestro Jhong Uhk Kim, Pernilla Wiberg, Victor Tello (WSLA Best Values Award for community support), Antony Noghès (WSLA Posthumous Award ricevuto dalla Famiglia Noghès); nel 2017 Michael Doohan, Jacky Ickx, Josefa Idem, Michèle Mouton, Armin Zöggeler; nel 2018 Osvaldo Ardiles, Jutta Kleinschmidt, Freddie Spencer, Dott. Claudio Costa (WSLA Best Values per aver ideato la Clinica Mobile nel mondo del MotoGP), Ayrton Senna (WSLA Posthumous Award consegnato alla Famiglia Senna).



La Conferenza Stampa Ufficiale si terrà alle ore 19 nella Salon des Princes del prestigioso Automobile Club de Monaco, seguita da un cocktail. Infine la Cena dei Premiati si terrà nell’esclusivo ristorante dell’Automobile Club de Monaco, luogo privilegiato.

Hotel Fairmont Monte Carlo

Il 7 Dicembre avrà luogo l’Award Ceremony con Cena di Gala-Spettacolo preceduto dal Red Carpet con

Cocktail nella Salle d’Or e nella Galerie Cristal del Fairmont Monte Carlo.

La prestigiosa serata si concluderà con l’After Ceremony Red Carpet e con il WSLA Party al Lounge del Sun

Casino.

In evidenza anche la haute cuisine francese in quanto il Menu del Gala sarà appositamente elaborato dallo

Chef Esecutivo del Fairmont Didier Aniès, “Meilleur Ouvrier de France”, in partenariato con la Fondazione

Principe Alberto II di Monaco con l’impegno di privilegiare prodotti locali e di stagione e di seguire il

programma di salvaguardia animale Mr Goodfish.

L’evento si svolge in partenariato con l’Hotel Fairmont Monte Carlo.

Beneficia del sostegno dell’Automobile Club de Monaco nonché del partenariato del Sun Casino.

Fra gli Official Partner di quest’anno il luxury brand svizzero di orologi Century Time Gems. Fra i Partner anche la Alphabet Monaco società che opera nel settore della cartoleria, e BMP Lugano Study & Consulting.

RusMonaco è Official Magazine del WSLA per il secondo anno.

Il WSLA è un evento che sta riscuotendo sempre maggiore successo a 3 anni soltanto dalla creazione: sui suoi 16 socials networks e web channels le foto e video dell’Oscar dello Sport ottengono circa 4,900,000 di

visualizzazioni uniche all’anno.

Non ci resta che attendere quali altre novità si sveleranno davanti a noi in vista della quarta edizione del

WSLA.

Per informazioni e per partecipare contattare: info@worldsportslegendsaward.com

MONACO WORLD SPORTS LEGENDS AWARD

c/o Promo Art Monte-Carlo Production

26, Avenue de Grande Bretagne - 98000 Monte-Carlo - Principauté de Monaco

Tel: 00 377 93257762

Email : info@worldsportslegendsaward.com - Website: www.worldsportslegendsaward.com

Iuliana Ierugan

IULIANA IERUGAN

Ha sfilato per Armani e Krizia, gli italiani hanno imparato a conoscerla nel suo ruolo di "letterona" al fianco di Gerry Scotti nella fortunata trasmissione di Canale 5 Passaparola. Gambe infinite, sorriso da favola. a distanza di anni è ancora sulla cresta dell'onda.



4° MONACO WORLD SPORTS LEGENDS AWARD

GLI OSCAR DELLO SPORT

PROGRAMMA

Il programma della 4° edizione in Dicembre 2019 prevede un evento della durata di 2 giorni:

Venerdì 6 Dicembre: Media Day

Day 1 WSLA Talk Show

WSLA Handprints Show

WSLA Art Show

Official Interviews

dalle ore 12.00 alle ore 18.00

Galerie Cristal, Fairmont Monte Carlo

WSLA Press Conference

alle ore 19.00

Cocktail al termine

Salon des Princes - Automobile Club de Monaco

WSLA Awarded Dinner

ore 20.15

Automobile Club de Monaco

Sabato 7 Dicembre: Monaco World Sports Legends Award 2019

Day 2 ore 20.00 WSLA Red Carpet & Photo-Call

ore 21.00 WSLA Ceremony & Gala Dinner & Show

ore 23.30 WSLA After Ceremony

Fairmont Monte Carlo, Salle d’Or

ore 00.00 WSLA Party con Cocktail

Sun Lounge, Sun Casino

Per prenotare posti ai Tavoli VIP da 10 persone per la Award Ceremony e Cena di Gala del 7 Dicembre:

info@worldsportslegendsaward.com