Basta stress da debiti. Aziende e privati con Serendebity eliminano le angosce

Davide Pracchi, CEO di Serendebity

Quando insorge la patologia finanziaria il debito, che è un evento assolutamente ordinario, assume sembianze differenti: la preoccupazione di non poter sostenere i propri impegni determina ansia, difficoltà a dormire la notte, stress, peggioramento nella qualità del lavoro e delle relazioni, attivando un circolo vizioso in cui lo stato di (apparente) incapacità rende sempre più difficile la gestione del debito.



PERCHE’ SERENDEBITY



Serendebity è il metodo di Davide Pracchi che fa della patologia finanziaria e della condizione debitoria uno strumento di rinascita per la valorizzazione del sé e dell'impresa, di ogni dimensione.

La patologia debitoria, ormai una vera e propria epidemia è dovuta all’aumento delle difficoltà economiche di imprenditori, famiglie e professionisti, dalle quali scaturisce l’impossibilità (non la “non volontà”) di onorare le scadenze per la restituzione dei debiti contratti.



OGNI SITUAZIONE E’ UNICA



Dal punto di vista dei creditori si chiama “credito anomalo”, “sofferenza”, “non performing loan”. Per il cliente diventa invece angoscia di non riuscire a pagare i debiti. Ogni situazione è unica: ma comune a tutti è il principio secondo cui una cattiva gestione dei debiti, oltre a generare drammatiche conseguenze nella vita dei debitori, causa preoccupazioni nei creditori e il circolo vizioso aumenta all’infinito la propria “vorticosità”: un creditore preoccupato, infatti, inizia a farsi più pressante nelle sue richieste, crescono i toni e le minacce che gettano nello sconforto il debitore.



RISOLVERE IL PROBLEMA



Ciò che spesso ci dimentichiamo, è che entrambi vogliamo la stessa cosa: risolvere il problema! Però, non ci fidiamo l’uno dell’altro e, partendo da pregiudizi errati, creiamo solo … incomunicabilità. “L’obiettivo del creditore” ci ricorda Davide Pracchi “non è depredare il patrimonio del debitore, bensì è il suo stesso obiettivo: cioè trovare una sistemazione accettabile della posizione debitoria”.



COME AGISCE SERENDEBITY



L’approccio innovativo consiste nel trovare un punto di equilibrio sostenibile tra le esigenze di entrambe le parti per i debiti contratti che, se non oggetto di cattiva gestione da parte del creditore, devono comunque essere onorati correttamente. Il ruolo di Serendebity è di prendere contatto con i creditori: banche, finanziarie, il fisco, i fornitori. Poi, in accordo con il debitore e sollevandolo da ogni noia e incombenza, appronta un Piano Sostenibile di risoluzione della Patologia Finanziaria e lo presenta direttamente ai creditori. Quindi il Metodo Serendebity non solo permette di ascoltare le esigenze di tutti, ma soprattutto di sostenere e guidare il debitore, affiancandosi a lui, sostituendolo nelle difficili trattative e sollevandolo da ogni contatto spiacevole.



BASTA CON LO STRESS



Basta con lo stress o con riunioni inconcludenti che causano solo senso di nausea. Pensa a tutto Serendebity. “Il nostro metodo” ribadisce Davide Pracchi, CEO di Serendebity “si propone di trasformare il debito da fattore di ansia e di rovina esistenziale a tool di ripartenza per uno straordinario miglioramento in ogni aspetto della propria vita”.

Infatti Serendebity abbina "serenità" e "debito" e richiama la "Serendipity", la fortuna di fare piacevoli scoperte per puro caso o di trovare qualcosa di piacevole mentre si cercava altro. Dopo il primo incontro, viene proposta la “Mappa del Tesoro”, cioè la road map da seguire per portare finalmente il debitore al sicuro e renderlo di nuovo artefice del suo successo.



LA BIOGRAFIA DI DAVIDE PRACCHI



Dopo essere stato imprenditore di successo, Davide Pracchi ha perso tutto, come racconta nella sua biografia: www.serendebity.it/la-mia-storia, proprio a causa della crisi finanziaria innescata nel 2008 dal fallimento di Lehman Brothers. Da qualche anno è tornato ad avere successo e gestisce le situazioni patrimoniali complicate dei suoi clienti come se fossero le proprie.



“L’ esserci passato costituisce il valore aggiunto di un approccio professionale, empatico, riservato e collaborativo, che mira alla rinascita delle persone, delle famiglie e delle aziende sotto ogni aspetto, arrivando al saldo del debito, con la creazione di margini e il reinserimento nel contesto lavorativo” conclude.

Il CEO di Serendebity è un finance trainer che sa cucire la consulenza finanziaria sulla misura di ogni singola storia, con un approccio psicologico innovativo, una mentalità umana acquisita grazie alle importanti esperienze personali.