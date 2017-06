Robo Advisor e Cyborg Investing non sono solo una tendenza emergente, ma un fenomeno che sta crescendo e si sta evolvendo con rapidità. L'associazione Better Finance, con sede a Bruxelles, ritiene che questa tipologia di servizi possa portare a benefici significativi per i cittadini dell'UE, risparmiatori e singoli investitori, e quindi a una vera e propria economia dell'Unione europea nel suo complesso.

Il settore è in forte crescita. A questo link i dati pubblicati