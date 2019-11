Biblioteca Ambrosiana. Apre a Milano la nuova biblioteca digitale

Giovedì 7 novembre 2019 alle 11 presso la Sala delle Accademie della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, verrà presentata la nuova Biblioteca Digitale.

La nuova Biblioteca Digitale nasce con lo scopo di valorizzare i principali fondi (segnature inf., sup., S.P. e Trotti) attraverso la digitalizzazione e la diffusione pubblica e gratuita via Internet. In questo modo si preservano i manoscritti originali e se ne incentiva la fruizione con finalità di studio e di ricerca.

IL PATRIMONIO DELL'AMBROSIANA

In un orizzonte temporale di medio-lungo periodo si prevede di rendere progressivamente consultabile in formato digitale il patrimonio manoscritto già digitalizzato in passato con criteri tecnici differenti. Parallelamente a tale recupero del “pregresso digitale” si sta portando avanti la produzione delle copie digitali ad alta risoluzione di altri manoscritti, in particolare quelli esclusi dalla consultazione a causa delle loro condizioni di conservazione.

La Veneranda Biblioteca Ambrosiana ha potuto sviluppare e realizzare tale progetto grazie alla collaborazione culturale, scientifica e tecnologica con – in ordine alfabetico – l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e la University of Notre Dame (IN, USA)

Il progetto è stato insignito da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del logo ufficiale dell’iniziativa “2018 – Anno Europeo del Patrimonio Culturale”.

La nuova Biblioteca Digitale ad accesso libero e gratuito dell’Ambrosiana attualizza la celebre espressione del fondatore, cardinale Federico Borromeo, ad publicum commodum et utilitatem («per il bene e l’utilità pubblica») anche grazie – prima biblioteca in Italia – all’utilizzo dello standard IIIF – International Image Interoperability Framework, che consente la più ampia accessibilità dei propri contenuti digitali.

MONS. FEDERICO GALLO

Mons. Federico Gallo

Dottore della Biblioteca Ambrosiana, Direttore della Biblioteca, Direttore della Classe di Studi Greci e Latini dell'Accademia Ambrosiana, Direttore della collana «Ambrosiana Graecolatina». L'ambito principale delle ricerche, degli studi e delle pubblicazioni è il patrimonio manoscritto della Biblioteca Ambrosiana. Direttore responsabile del Bollettino di informazione dell'Associazione dei Bibliotecari Ecclesiastici Italiani (ABEI); Segretario dell'ABEI (2018-2023). Laurea in Lettere Classiche (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), Diploma di Paleografo e Archivista (Archivio Segreto Vaticano), Diploma in Paleografia Greca (Archivio Segreto Vaticano), PhD in Lettere (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest).