“Bon Ton 21”: il corso di galateo moderno e di buone maniere, anche in azienda

Consapevoli che il modo e la maniera di porsi, la buona educazione, le regole sociali del saper convivere con gli altri, fanno la grande differenza anche al giorno d’oggi, Caroline Schaefer e Patrizia dai Prà hanno dato inizio alle attività di “Bon Ton 21”. Di seguito l’intervista alle due fondatrici.

Quando e come è nata l’idea di “Bon Ton 21”?

“Il tutto nasce una sera a cena quando una chiacchierata tra amici si trasforma in un discorso generale sul tema della relazione tra due persone. Inizia quindi una discussione su quanto la gente abbia perso l’abitudine alle buone maniere: si guarda spesso il cellulare durante una conversazione, si parla a bocca piena,… un’apoteosi di lamentele. La constatazione finale della serata è che le buone maniere sono poco diffuse perché ne mancano gli insegnanti. Dopo qualche giorno ci sentiamo al telefono e decidiamo di concretizzare le nostre idee proponendo corsi di etichetta e bon ton. Le ricerche di mercato confermano la disorganizzazione italiana del settore a differenza di altri paesi in cui istituzioni che insegnano il galateo sono ancora presenti (Inghilterra, America, Svizzera, Germania). Seguendo corsi, leggendo libri, abbiamo elaborato un nuovo modo di fare lezione inserendo il valore aggiunto di contenuti aggiornati al XXI secolo. Nel 2017 nasce “Bon Ton 21””

Di cosa tratta “Bon Ton 21” e a chi è rivolto?

“L’azienda “Bon Ton 21” insegna buone maniere, comportamenti e abitudini in linea con la società del XXI secolo. Un vero e proprio galateo moderno che qualche volta permette, anche, alcune deroghe alle rigide regole di una volta. “Bon Ton 21” si rivolge al pubblico milanese, italiano ed estero con lezioni in inglese, francese e tedesco. Le proposte sono diverse e modulabili in base alle esigenze del cliente. In generale le lezioni seguono due filoni, privato e Business. Da un lato lezioni di Bon Ton “one to one “che insegnano curiosità su come si apparecchia la tavola, come si ricevono gli ospiti, come ci si veste, rivolte ad adulti e giovani adulti. Queste prevedono 3 ore di spiegazione in cui i partecipanti apprendono le prime regole attraverso esercizi, prove, video, che poi devono applicare nella seconda parte di lezione in cui simulano un momento reale (di solito pranzo o cena). Dall’altro lato proponiamo, anche presso la nostra sede “Business Lounge” ( Via Gran Sasso, 11), lezioni di “Business Etiquette”, insegnando le buone maniere in azienda : sono dedicate in modo preciso al mondo lavorativo e ai professionisti.

Che cosa intendete per "Business Etiquette Internazionale"?

"Abbiamo recentemente aggiunto una nuova sezione “Business Etiquette Internazionale” che noi definiamo anche “Usi e costumi” . E’ un mix tra Bon Ton e Business Etiquette ed è rivolto principalmente agli stranieri che arrivano in Italia in modo tale che conoscano le abitudini del nostro paese. Sono corsi che facciamo anche in lingua. Ci stiamo specializzando anche in direzione contraria: l’italiano che va all’estero e deve conoscere le abitudini di culture molto diverse dalla nostra. Ad oggi lavoriamo su India, Emirati Arabi,Cina e Russia.

Per finire c’è il capitolo Netiquette (“net” come rete) : nasce come una parte del Business Etiquette e oggi si è sviluppata fino ad occupare una lezione intera, specializzata nell’ uso dei social, cellulari, mail, privacy. Per avere più dettagli si può visitare il nostro sito: www.bonton21.it ”

La filosofia di “Bon Ton 21”

Viviamo in una società sempre più veloce, frenetica e connessa che ci fa alzare al mattino con la consapevolezza che anche quel giorno dovremo correre più veloce del precedente. Gli stimoli della città a cui siamo chiamati a rispondere sono sempre di più, ma il tempo a disposizione, le 24 ore giornaliere, rimane lo stesso. Così nel rincorrersi di impegni, eventi e scadenze, sottraiamo il tempo alle “piccole cose”,piccoli accorgimenti e gentilezze, perché troppo impegnati ad inseguire le “grandi cose”, i grandi obiettivi. Perché non scambiamo una parola di cortesia con il collega della scrivania accanto, con il cameriere che ci serve il pranzo, con il vicino di pianerottolo? Perché esitiamo nel mandare una mail in cui compaiono espressioni gentili, considerate forse ridondanti ed inefficaci?

Cosa vuol dire oggi insegnare Bon Ton?

“Il nostro motto di riferimento è “ Non esiste una seconda chance per fare una buona prima impressione”e la nostra parola è “relazione”. Se rieducare le persone è un compito molto complesso, difficile e che richiede tanto tempo, il nostro intento è, invece, fornire consigli e piccoli accorgimenti per un relazionarsi più tranquillo, a modo, educato e rispettoso del prossimo. Ci da molta soddisfazione vedere le persone che si divertono e recepiscono in modo facile e veloce ed è ancora più bello toccare con mano i risultati del proprio lavoro. Vuol dire migliorare la società partendo dal proprio piccolo ”.

Possiamo anticipare l’uscita del vostro libro?

“L’idea del libro è il frutto di un felice incontro con l’editore Giuseppe Ferrari della Casa Editrice LIVE. L’argomento principale sarà “Business Etiquette”, cioè le buone maniere in azienda, con qualche pillola di galateo moderno. Da qui il titolo: “Business Etiquette- Le regole del FairPlay nel mondo del lavoro”. Libri di questo genere mancano nel panorama italiano. Lo abbiamo scritto a 4 mani e adesso non ci resta che attendere la pubblicazione”.

Caroline Schaefer

BonTon 21: corsi di galateo, buona educazione e business etiquette per tutti.

"Cose che non passeranno mai di moda: il nero (che va con tutto), un sorriso e l’educazione" (egyzia, Twitter)

Le fondatrici

Caroline Schaefer, italo-tedesca, vanta un background internazionale che inizia in famiglia e si sviluppa in un’esperienza lavorativa di oltre 20 anni presso aziende multinazionali nel settore dei servizi. Ha poi ricoperto il ruolo di direttore marketing ed e-commerce presso compagnie aeree come Lufthansa e Meridiana. Segue un periodo di forte cambiamento con la volontà di mettersi in proprio, tanto che nel 2010 fonda “Bianco su Bianco” offrendo servizi di consulenza di marketing, comunicazione, organizzazione del lavoro, mettendo a frutto tanti anni di esperienza. La sua parola guida è “Team” che usa come punto di riferimento sia nell’amicizia sia nel lavoro.

Patrizia dai Prà

Patrizia dai Prà, di origine veneta , dopo qualche anno all’esterno arriva a Milano dove studia Interior Design. Lavora nel mondo della televisione occupandosi delle riprese di cinema e sport . Appassionata di Yoga, ne diventa anche insegnante. Decide poi di dedicarsi al lavoro di mamma a tempo pieno, pur continuando a portare avanti le sue passioni.

Due storie molto diverse che condividono una forte convinzione: le buone maniere sono l’elemento essenziale per relazioni sane, positive, di successo e negli ultimi anni stanno anche “tornando di moda”come elemento distintivo in una società poco attenta a gentilezza ed educazione.

BonTon21

di Bianco su Bianco srl

Sede legale Via Cadore 19 20135 Milano

info@bonton21.it

I corsi di BonTon21 si tengono a Milano e in tutta Italia in location da definirsi a seconda del numero dei partecipanti

Letizia Dehò