Brexit. La “Consulta degli Esperti per l’Italia” si riunisce per discuterne

GUERRA TARIFFARIA GLOBALE E BREXIT

Lunedì 4 novembre 2019, dalle 18.45 alle 20.45, a Milano in via Sant’Antonio 5, presso gli accoglienti saloni di Palazzo Schuster, la “Consulta degli Esperti per l’Italia” presieduta da Maurizio Bernardo discuterà sul tema “Guerra tariffaria globale e Brexit”.

Dazi, tariffe, rapporto Cina-Stati Uniti e Brexit. Che cosa rispondere alle esigenze del nostro Paese? Si apre una storia nuova in cui tutti noi dobbiamo e vogliamo essere protagonisti.

LE PROPOSTE

Gli argomenti trattati verteranno sugli scenari geopolitici e sulla situazione italiana, cui si affiancheranno le proposte della “Consulta degli Esperti per l’Italia”.

Sarà presente il presidente di CSI MILANO Massimo Achini, membro della Consulta, che farà i gli onori di casa anche a nome del Centro Pastorale dell’Arcidiocesi e della FOM (Fondazione diocesana per gli Oratori Milanesi) che hanno sede nello stesso palazzo.

Con i presenti discuterà il Sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri Ivan Scalfarotto.

Modera Roberto Arditti, direttore di formiche.net

Anticipiamo qualche commento di chi ha preannunciato la sua partecipazione all’evento.

Luigi Casero: "Siamo passati da una globalizzazione spinta alla difesa degli interessi nazionali. Come può l'Italia continuare a crescere e produrre ricchezza in questo scenario? Come può l'Europa continuare ad essere una delle potenze mondiali? Parleremo di questi temi a Palazzo Schuster."

Antonio Tomassini: "L'Italia ha bisogno di essere più competitiva. Replichiamo quello che bene hanno fatto i precedenti governi sulle persone fisiche: replichiamolo per le aziende, prendendo spunto da esempi virtuosi come quello dell'Olanda".

Achille Gennarelli: "Abbiamo alcuni punti di forza che ci vengono riconosciuti nel mondo: imprenditorialità, pensiero innovativo, capacità di risparmio. Occorre valorizzarli allineando interessi di imprenditori esteri e italiani".

LA SOCIETA’ CIVILE

Maurizio Bernardo





Due anni fa, allora presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, Maurizio Bernardo presentava a Milano la sua 'Consulta degli esperti': un team di 130 persone provenienti da varie aree della società civile per fare sistema nell'interesse del Paese.

“La consulta degli esperti è un'iniziativa che parte da me per coinvolgere la società civile, i vertici delle categorie produttive, gli ordini professionali: 130 persone che sono a fianco delle istituzioni” dichiarava Maurizio Bernardo all’inizio di questo percorso, nel 2017.





Gradita conferma di partecipazione a eventi@consultaesperti.it