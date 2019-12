Capodanni esclusivi a Milano. All’Armani Bamboo Bar - 7° piano di Armani Hotel

Capodanno all’Armani Milano 2020 by Magic Escapes Holidays

Festeggiare la magica notte di Capodanno 2020 dal 7°piano dell’Armani Bamboo Bar, nel lussuoso Armani Hotel, sarà l’evento più esclusivo di Milano dove iniziare al meglio quello che già dalla sua particolare combinazione numerica si preannuncia come un anno speciale.

Imprenditori e professionisti internazionali, che proprio quella notte saranno nella capitale mondiale della moda, del gusto, del design e tutto ciò che di meglio rappresenta l’Italia nel Mondo, potranno vivere all’Armani Hotel Milano dell’emozioni uniche, in una location che offre una vista impagabile sulla città, grazie alla sua posizione centralissima e privilegiata, dove ogni dettaglio è curato nei minimi particolari.

L’evento rispecchierà lo stile e l’eleganza dell’Armani Milano, caratterizzato dal soffitto a doppia altezza e circondato da immense vetrate, dotate di louvres e da elementi in onice retroilluminati, che permettono una straordinaria vista sull’affascinante cuore di Milano.

L'esclusivo format

Trascorrere il Capodanno con Magic Escapes Holidays all’Armani Milano è una proposta è veramente unica nel suo genere perché è studiata appositamente per coniugare il divertimento, il design, la moda, l’arte e l’alta cucina con il soft networking, che rende tutti gli ospiti protagonisti della serata e partecipi di una magia difficile da descrivere con le sole parole.

Le persone sono al centro dell'evento e la condivisione di momenti così piacevoli rappresenta quella straordinaria energia che solo chi ha il piacere di vivere può riuscire a coglierne la sua essenza più profonda.

Gli ospiti parteciperanno a quest’evento principalmente per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, godendo dell’eccellenze dell’alta cucina dell’Chef dell’Armani Milano e delle altre straordinarie proposte della serata, ma anche per fare importanti conoscenze in maniera leggera e piacevole.

Lo speciale svolgimento della serata di questo Capodanno esclusivo

La Magic Escapes Holidays propone ai suoi clienti internazionali un party elegante ed esclusivo all’Armani Bamboo Bar Milano, con inizio alle ore 20:30 di un cocktail di benvenuto e successivamente dell’elegante dinner gala (con possibilità per gli ospiti di muoversi tra i tavoli), con sorprese, regali e festeggiamenti fino alla mezzanotte. L’evento proseguirà in un’area riservata ed esclusiva dell’Armani Club Privè, a partire dalle ore 01:30.

Il dinner gala è stato studiato appositamente per l’occasione dal grande Chef dell’Armani Ristorante Milano (Francesco Mascheroni), che preparerà delle eccellenze dalla cucina milanese interpretate in chiave internazionale, facendo provare a tutti gli ospiti delle emozioni veramente uniche per questa serata di Capodanno 2020, che sarà non solo nel segno dell’arte, del design e della moda ma sarà anche attenta ad importanti aspetti sociali.​

Il grande stilista Antonio Riva vestirà l’occasione Michela di Vico (art director della serata) con uno straordinario abito della sua collezione mentre l’artista Aristide Najean offrirà ad un fortunato ospite della serata una sua speciale opera d’arte.

La serata proseguirà (come detto) all’Armani Club Privè, un esclusivo club dagli ampi spazi che comprendono un’area lounge con il bancone bar centrale, un’area dance floor e una seconda area più intima e raccolta. L’ambiente si presenta con arredi eleganti e suggestivi, ricchi di contaminazioni multiculturali risolte in un disegno architettonico essenziale fatto di colori caldi, effetti di luci cangianti e materie preziose. Agli ospiti della serata sarà riservata tutta l’area del Bar 2, dal top retroilluminato e rivestito da preziosi pannelli di ottone bronzato, con tavoli riservati, open bar, champagne e panettone. L’accesso al Club sarà da un accesso riservato per i soli nostri ospiti.