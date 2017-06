CASHBACK WORLD - Brindisi a Torre Branca per soci e amici di Trendiest

Cashback World

Mercoledì 14 giugno 2017 - ore 19.30 - fino alle 22

Il network Loness diventa sempre più grande e assume il nuovo nome

CASHBACK WORLD

Paolo Brambilla e Trendiest sono lieti di invitare gli amici a brindare all’estate.

Luogo dell'evento è lo storico Just Cavalli, zona Triennale di Milano, sotto la famosa Torre Branca disegnata da Giò Ponti.

L'ingresso al Just Cavalli dalle ore 19.30 alle 22, comprensivo di ricco buffet e primo drink, è solo 10 euro per gli ospiti !!

Non sono compresi i drinks successivi (rivolgersi alla biglietteria di Torre Branca)

Verranno presentati i nuovi servizi di Cashback World

Cashback & Shopping Points: 3% + 2,5 SP per 100 EUR di acquisto

Che cosa pensano gli utenti che hanno avuto finora la tessera Lyoness?