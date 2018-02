Chiediamo a due politici milanesi come aiutare la Lombardia a competere

L’Associazione Imprenditori Europei - AIME - ha postato sul suo sito una serie di domande, la risposta alle quali tutti noi vorremmo chiedere ai politici. Abbiamo posto le stesse domande a due esponenti milanesi dei due schieramenti di centro-destra e di centro-sinistra che si sono candidati alle prossime elezioni. Le domande sono:

1) Proposte e Progetti per aiutare la Lombardia a competere, ad armi pari, con le più sviluppate Regioni Europee.

2) Lavoro Giovanile: per favorire nuove assunzioni stabili è sufficiente andare oltre il Jobs Act?

3) Sviluppo Economico frenato da corruzione e burocrazia: le proposte?

4) Trasporti pubblici: sicurezza ed efficienza non solo per le linee della grande velocità, ma anche per i collegamenti minori e per i pendolari: dobbiamo sempre aspettare tragedie come Pioltello per intervenire?

Rispondono Alessia Potecchi, Presidente dell'Assemblea del PD di Milano, candidata alle elezioni nazionali, e Gianluca Comazzi, consigliere comunale, capogruppo di Forza Italia nel consiglio comunale di Milano, candidato alle regionali.

1) Proposte e Progetti per aiutare la Lombardia a competere, ad armi pari, con le più sviluppate Regioni Europee.







Potecchi: La Lombardia ha tutte le carte in regola per competere in Europa. Occorre un esito positivo della trattativa con lo Stato centrale per avere più flessibilità e più autonomia. L'esito del referendum sulla valorizzazione della regione avuto un grande consenso. Si deve, ora, in raccordo con le altre regioni del nord arrivare a dei risultati. Il titolo quinto della Costituzione è diventato un intralcio: la legislazione concorrente costringe le regioni e lo Stato ad una conflittualità che ritarda e paralizza ogni iniziativa soprattutto nel settore delle infrastrutture, dell'assetto del territorio, delle flessibilità necessarie nel settore dei servizi. Si deve porre fine alla guerra delle competenze per consentire alle regioni, alla Lombardia, di poter adottare misure di incentivazione e di sviluppo mirate. Uno Stato centrale più snello e delle regioni più vicine al territorio e ai cittadini sono un obiettivo realistico e non una inafferrabile utopia.





Comazzi: Innanzitutto la Lombardia parte da una buona base di partenza. Secondo l’Indice di competitività regionale (Rci) elaborato dalla Commissione europea, siamo il territorio più competitivo d’Italia e in tutta Europa siamo 37esimi per Pil pro capite. Certo, il lavoro da fare è ancora tanto: oltre a rafforzare i nostri cavalli di battaglia - sanità e infrastrutture - occorre puntare in maniera forte sulle nostre facoltà universitarie per attrarre sempre più studenti da tutto il mondo, investire sul trasporto pubblico locale per connettere i grandi centri alla loro area vasta, garantendo un agile interscambio tra centro città e hinterland (penso a Milano, dove andrebbe eliminato al più presto il rincaro della tariffa sul biglietto della metropolitana per chi esce dai confini cittadini). Sotto un aspetto pratico, all’estero sono spaventati dalla nostra burocrazia e dalla lentezza dei tempi della giustizia: due punti su cui si deve lavorare molto. Infine, bisogna fare del nostro essere ospitali - qualità che ci viene riconosciuta da tutti - un modello vincente, promuovendo le centinaia di alberghi e ristoranti che fanno dei nostri centri un’eccellenza quanto a ricettività e buona cucina in modo da creare una sorta di “brand”. Non solo: abbiamo tutta una galassia di valli, villaggi di montagna, centri caratteristici della provincia che fanno della Lombardia e dell’Italia un museo a cielo aperto. Facciamo scoprire anche al resto del mondo la nostra bellezza e il livello di qualità della vita che c’è dalle nostre parti: si innamoreranno della nostra terra.

2) Lavoro Giovanile: per favorire nuove assunzioni stabili è sufficiente andare oltre il Jobs Act?



Potecchi: Il job act ha permesso di affrontare la crisi occupazionale con dei risultati non disprezzabili. Si tratta di fare ora un esame preciso e obiettivo dei risultati ottenuti, per andare avanti. Il lavoro precario non può essere l'unico sbocco occupazionale per i giovani. Una volta le piazze dei paesi erano affollate da giovani braccianti che elemosinavano il lavoro precario dai "caporali". Oggi le piazze sono virtuali, sono quelle dei Web ove i giovani diplomati o laureati cercano disperatamente con i loro curricula di trovare un lavoro dai "caporali" dell'informatica che offrono lavori saltuari, incerti, spesso non dignitosi. Nei posti di lavoro come insegna la vicenda Amazon escono per i lavoratori i diritti ed entrano i "bracciali". Si deve stimolare la ripresa delle trattative tra imprenditori e sindacati per raggiungere intese a livello aziendale ove è possibile regolare la flessibilità, misurare la produttività, migliorare la competitività. Il tutto deve essere accompagnato dalla riduzione del carico fiscale e previdenziale. L'Irap va diminuita perché così com'è ora punisce l'occupazione. E’ fondamentale una politica fiscale intelligente che sostenga chi investe, chi innova, chi progetta. In questo ambito è particolarmente importante stimolare intese sul Welfare e sulla formazione dei lavoratori. I piani individuali di risparmio -i PIR- che sono stati finalmente introdotti in Italia, dopo i soddisfacenti risultati ottenuti in Francia, in Gran Bretagna e in Germania vanno incrementati ed estesi senza timore. I PIR rappresentano una scelta vantaggiosa per indirizzare il risparmio con vantaggi sostanziosi fiscali per investire nelle piccole aziende che vogliono innovare e che soprattutto vogliono potenziare la ricerca per competere nello scacchiere europeo La valorizzazione del dialogo tra le parti sociali è necessaria perché indirizza il Paese sulla strada della partecipazione e della reciproca condivisione superando ogni forma di antagonismo, che nel mondo della globalizzazione appare ormai una forma arcaica di autolesionismo.

Comazzi: Quando si parla di temi centrali come il tasso di occupazione, la disoccupazione giovanile e il lavoro stabile ciò che si fa non è mai abbastanza. Come ha affermato anche Silvio Berlusconi in una recente intervista, da liberali non possiamo negare che il lavoro - per quanto a termine - sia meglio della disoccupazione e dell’inattività. Per questo non consideriamo il Jobs Act una misura da “rottamare” (per usare un termine caro al suo inventore), almeno non nella sua totalità, ma certamente da superare, per trasformare il lavoro precario in qualcosa di più stabile e duraturo nel tempo. Offrendo maggiori tutele ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro e soprattutto ai titolari di imprese, aziende o società che decidono di assumerli, abbassando drasticamente le tasse sulle imprese per incentivare gli investimenti. Inoltre, occorre dare incentivi fiscali alle aziende che restano in Italia e contribuiscono alla ricchezza della nazione, anziché delocalizzare. Forza Italia, una volta al governo, prevede di applicare norme con cui le aziende avranno molta convenienza ad assumere giovani disoccupati, perché per i primi sei anni non dovranno pagare nessuna imposta. Solo riducendo questa forbice tra costo del lavoro e tassazione si potranno conseguire risultati.

3) Sviluppo Economico frenato da corruzione e burocrazia: le proposte?



Potecchi: Il tallone di Achille dell'Italia è la burocrazia amministrativa e giudiziaria, che è spesso in compagnia di incredibili forme costrittive. Troppe leggi, troppi regolamenti, troppi decreti, troppe autorità. Il cittadino è umiliato nella sua dignità; non ha diritti; non ha nessuno a cui rivolgersi. Le imprese non sono incoraggiate, sono azzoppate nelle loro strategie, perseguitati da inestricabili ed avvilenti procedure con decisioni temporali che non arrivano mai. La loro vita è difficile, anzi impossibile. Deve essere fatto un investimento consistente per realizzare una diffusa formazione tecnologica dei lavoratori del pubblico impiego. Occorre responsabilizzare gli operatori pubblici e va reintrodotto nelle scuole l'insegnamento dell’educazione civica. Sconfiggere l'impotenza, ridurre l'arbitrio, valorizzare il lavoro sono gli imperativi categorici che possono consentire al nostro Paese di tagliare le unghie alla burocrazia oppressiva per indirizzare finalmente il Paese sulla via dello sviluppo.

Comazzi: Corruzione e burocrazia sono due mali endemici, che dopo il 4 marzo affronteremo in maniera decisa. La corruzione altera la concorrenza e quindi il principio meritocratico, mentre la macchina burocratica è un’enorme zavorra per lo sviluppo del Paese. In primis, lo Stato va reso più leggero, con un’importante riduzione della spesa pubblica e con una profonda riforma della burocrazia, del fisco e della giustizia. Tra i nostri punti nodali c’è l’introduzione della Flat Tax con aliquota al 23%, una grande occasione per una riforma fiscale organica a favore di crescita, famiglie ed equità. Ora, tra i modelli di governo a cui pensa il centrodestra c’è proprio la Lombardia (oltre a Veneto e Liguria, le regioni più virtuose del nostro paese, tutte amministrate dal centrodestra). Siamo quindi pronti a riformare - e soprattutto informatizzare e digitalizzare - la burocrazia, e a ridurre i tempi della giustizia penale e civile. Enorme sarà anche il nostro sostegno alle piccole e medie imprese dell’agricoltura (attività preponderante in Lombardia), commercio, artigianato e turismo. Sosterremo in maniera risoluta anche il mondo delle libere professioni e delle partite Iva.

4) Trasporti pubblici: sicurezza ed efficienza non solo per le linee della grande velocità, ma anche per i collegamenti minori e per i pendolari: dobbiamo sempre aspettare tragedie come Pioltello per intervenire?



Potecchi: La politica dei trasporti va ridefinita. Si deve investire molto nel rammodernamento delle strutture favorendo la mobilità e la intermodalità delle merci e delle persone con il potenziamento del trasporto locale. L'alta velocità nelle ferrovie e il miglioramento delle attività portuali non sono sufficienti. Sono fondamentali interventi da finanziare in modo prioritario in raccordo con l'Unione Europea per agevolare i pendolari e per garantire adeguate misure di sicurezza. Considerazione finale: lo Stato c'è dove non dovrebbe esserci (burocrazia ossessiva e insopportabile, fisco infernale, giustizia civile inefficiente, ecc.) lo Stato non c'è dove dovrebbe esserci (decoro, sicurezza, ambiente, emigrazione, legalità). Bisogna reagire al declino culturale, economico e sociale. L'indifferentismo, il populismo il qualunquismo, l'individualismo che oggi spadroneggiano nel Paese si vincono se si costruiscono soluzioni economiche sociali basate su una reciproca condivisione e su una diffusa e convinta solidarietà.

Comazzi: Questo è un punto molto importante: dopo la tragedia avvenuta in Puglia lo scorso anno e il drammatico evento di Pioltello, il tema della sicurezza deve essere l’ossessione di qualsiasi forza politica ambisca a governare, tanto in Lombardia quanto al governo centrale. Occorre un’attenta opera di revisione e manutenzione delle linee, senza discriminazioni tra quelle che percorrono le tratte principali o secondarie. Per riuscirci bisogna adottare criteri di selezione più severi e esigenti per le gare pubbliche e controlli più frequenti in modo da correggere immediatamente eventuali anomalie. Fin qui si è parlato di sicurezza “fuori” dai treni: centrale è anche l’aspetto della sicurezza dentro le vetture. Forza Italia si è impegnata molto in questo senso. In Regione il centrodestra ha intensificato i controlli delle forze dell’ordine dentro i vagoni e consentendo loro di muoversi del tutto gratuitamente sui servizi di trasporto pubblico di linea di tutta la Lombardia. Per quanto riguarda il servizio ferroviario regionale, il diritto è esteso anche ai rappresentanti delle Forze Armate. Una misura per garantire la protezione e la difesa delle 700mila persone che ogni giorno si spostano con i mezzi del tpl del nostro territorio.