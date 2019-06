Chioggia. Si parla di Emergenze e Ossigenoterapia Iperbarica il 5 luglio

CHIOGGIA. EMERGENZE E OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA

Evento organizzato da ULSS 3 Serenissima con la collaborazione del Centro di Medicina Iperbarica O.T.I. SERVICES srl e Associazione Tegnue di Chioggia.

SALA DEL POLIAMBULATORIO-OSPEDALE CIVILE “MADONNA DELLA NAVICELLA”STR. MADONNA MARINA 500 • CHIOGGIA VENERDI’ 05•07•2019 ORE 16:30

EVENTO RIVOLTO A MEDICI OSPEDALIERI • MEDICI DI EMERGENZA BALNEARE • INFERMIERI DI AREA CRITICAE’ PREVISTO IL RILASCIO DI N.3 CREDITI FORMATIVI E.C.M.

PER INFORMAZIONI: SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: D.SSA ANTONELLA PADOAN TEL. 041 5534341

EMAIL antonella.padoan@aulss3.veneto.it

DOTT. STEFANO PUGIOTTO TEL. 041 5534265 EMAIL stefano.pugiotto@aulss3.veneto.it

D.SSA TIZIANA DONA’ TEL. 041 5534769 EMAIL tiziana.dona@aulss3.veneto.it

RESPONSABILE SCIENTIFICO: DOTT. TIZIANO MARTELLO

PER ISCRIZIONI: cliccare qui

Ossigenoterapia Iperbarica





L’evento formativo, si inserisce nel programma di formazione continua di medici ospedalieri e non, che hanno l’esigenza di aggiornamento, sulle moderne metodiche e sulle novità scientifiche nelle emergenze, che traggono vantaggio e beneficio dalla somministrazione dell’Ossigenoterapia Iperbarica. Le modalità formative sono proposte in forma frontale, con evidenziazione delle tecniche più moderne nella somministrazione della Ossigenoterapia Iperbarica, che oltre ad essere di elezione in alcune emergenze, può essere comunque di vantaggio in molte altre patologie.

La particolarità dell’ubicazione del Presidio Ospedaliero “Madonna dela Navicella” di Chioggia, quasi un presidio balneare, ha condizionato la scelta degli argomenti con particolare attenzione alle situazioni normalmente riscontrabili nell’ambito balneare/ospedaliero.

L’evento si concluderà con l’intervento curato dall’Associazione “Tegnue di Chioggia”, che evidenzia nelle esperienze subacquee la bellezza dell’ambiente e la necessità di sicurezza. Queste esperienze, di elevato contenuto ambientale, sono un importante elemento di cultura del rispetto dell’ambiente, nel contesto di riferimento ecologico, storico e umano del mare Adriatico.

Qui maggiori dettagli sulla Ossigenoterapia Iperbarica

PROGRAMMA

ore 16:30 APERTURA LAVORI

ore 16:35 SALUTO DELLE AUTORITA’

ore 16:40 PROLUSIONE PROF. G. GIRON - EMERITO UNIVERSITA’ DI PADOVA

ore 16:50 “PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI IN AMBITO BALNEARE NEI BAMBINI, ADULTI E ANZIANI” - DOTT. M. SCHIAVON

ore 17:10 “GESTIONE EMERGENZE BALNEARI, ESPERIENZE DEL 118 “ - DOTT. L. PIETROSANTI

ore 17:20 “PREVENZIONE NELL’IMMERSIONE SUBACQUEA E ANALISI RETROSPETTIVA CENTRO IPERBARICO DI VENEZIA” - DOTT. I. MARTINELLI

ore 17:35 “LA CAMERA IPERBARICA NELLE EMERGENZE OSPEDALIERE - CASE REPORT” - DOTT. G. GARETTO

ore 17:50 “RUOLO DEL TRATTAMENTO IPERBARICO NELL’URGENZA OTORINOLARINGOIATRICA” - DOTT. B. ZENNARO

ore 18:10 “INTOSSICAZIONE DA CO E FUMI, TRATTAMENTO IPERBARICO - QUANDO E PERCHE’” - DOTT. L. PIETROSANTI

ore 18:20 “CAMERA IPERBARICA E URGENZE ORTOPEDICHE” - DOTT. M. LA BOMBARDA

ore 18:30 “COMPORTAMENTI E PROBLEMI DEL PAZIENTE NELLA TERAPIA IPERBARICA” - DOTT.SSA I. SHEVCHUK

ore 18:40 “OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA, DEFINIZIONE E MISTIFICAZIONI, ESPERIENZE NEL VENETO” - PROF. G. BOSCO

ore 19:00 “TEGNUE DI CHIOGGIA- BELLEZZA IN SICUREZZA” - P. MESCALCHIN

ore 19:10 DIBATTITO E QUESTIONARI

ore 19:20 CONCLUSIONI

ore 19:30 RINFRESCO

L'ANCIP

Ancip (Associazione Nazionale dei Centri Iperbarici Privati) è nata nel lontano 1993 e raggruppa i maggiori 20 centri iperbarici privati, sparsi su tutto il territorio nazionale. Le finalità dell'associazione sono: favorire l'aggiornamento culturale e scientifico degli associati, assicurando una costante collaborazione con le società scientifiche; creare un codice di autodisciplina per il rispetto rigoroso delle normative riguardanti la gestione dei pazienti secondo i migliori standard di sicurezza; promuovere iniziative culturali, sindacali e di opinione per il riconoscimento della validità dei Centri Iperbarici Privati presso organismi Ministeriali, Regionali e locali e presso enti assicurativi; favorire con la Sanità Pubblica una reale integrazione individuando il ruolo della medicina iperbarica nell'ambito del SSN.

Ancip, già nel 2001, ha adottato le "Linee Guida Ancip per la gestione delle camere iperbariche" e le ha rese note agli Enti Pubblici preposti; dette Linee Guida sono obbligatorie per tutti i Centri Iperbarici associati.

Cliccare qui per trovare il centro iperbarico Ancip più vicino.