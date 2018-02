Come sarà il partenariato con l'Unione Europea sulle infrastrutture

Naturalmente al tavolo dell'asse franco-tedesco c'è un convitato di pietra, ed è l'Italia, scriveva pochi giorni fa il quotidiano "La Repubblica" e aggiungeva "Con un'Italia che non riesce a ridurre il debito, risanare le proprie banche o riformare la propria amministrazione pubblica, sarà difficile convincere i tedeschi a condividere i rischi sia del sistema bancario sia dell'emissione di debito pubblico per finanziare investimenti. ... Sandro Gozi, il sottosegretario responsabile per gli affari europei, e la sua controparte francese, la ministra per l'Europa Marielle de Sarnez, hanno ricevuto dai rispettivi governi l'incarico di individuare i possibili terreni di cooperazione italo - francese in campo europeo". Non possiamo tralasciare le incognite sul risultato delle prossime elezioni che fanno temere lo scenario di un'Italia ingovernabile, destinata a trascinarsi ancora per anni in eterne diatribe sull'austerità, ma incapace di ritrovare la competitività perduta. Come sarà possibile allora instaurare quel “partenariato con l'Ue” sulle infrastrutture proposto dal sottosegretario Sandro Gozi? Come si potrebbero affrontare temi come l'elezione diretta del presidente della Commissione o la creazione degli Stati Uniti d’Europa, con il completamento dell’unione bancaria e quella fiscale? Chiediamo ad Alessia Potecchi, Presidente dell'Assemblea del PD di Milano, quali potrebbero essere le priorità. Possiamo ad esempio rinunciare a pezzi di sovranità in cambio della condivisione del debito?



"E’ prioritario fare l’unione bancaria e l’unione fiscale. La cessione di sovranità deve essere comune. La Costituzione tedesca prevede che in caso di contrasto tra i principi generali della Germania e dell’Europa, prevalgano quelli tedeschi. In Italia no. Sul fisco, sul diritto societario, sull’emigrazione, eccetera non c’è uniformità, ma competitività nociva. La cessione di parti della sovranità nazionale non può essere differenziata tra i diversi Paesi membri. Deve esserci reciprocità."

Si parla ancora di austerità?

"Il clima politico in Europa sta cambiando. Dopo la Francia anche in Germania le elezioni politiche hanno evidenziato la necessità di rivedere la politica dell’austerità. L’antidoto ai populismi non è la retorica europea. E’ l’azione concreta per andare avanti con l’integrazione politica, economica e sociale dell’Europa".

Ma la "grosse koalition" tedesca non le pare solo un'alchimia politica?

"La grande coalizione che la Merkel e Shultz stanno costruendo in Germania con una larga, larghissima partecipazione (congresso straordinario e referendum tra gli iscritti della SPD) non è un’alchimia politica perché si basa finalmente su un progetto dettagliato per spingere l’Europa sulla strada dello sviluppo valorizzando il pilastro sociale".

Che ruolo potrebbe avere l'Italia?

"L’Italia non è più isolata. Renzi e Gentiloni, che in questi anni si sono battuti per un europeismo senza subalternità, sono riusciti a riaprire la discussione. Il fiscal compact non entrerà nel sistema dei trattati europei come era previsto dalla politica di austerità. Il Governo italiano ha presentato un documento di sistema sulle regole di bilancio in vigore: più flessibilità, più risorse per alimentare fondi di bilancio pluriennali per investimenti aggiuntivi, opposizione all’istituzione di un organismo tecnico per valutare il rispetto delle regole quantitative e la decisione su tempi e modi delle misure di rientro. E’, insomma, necessaria una graduale e chiara revisione del contesto regolativo per rendere il progetto dell’integrazione europea più sostenibile. In questo scenario si pone la necessità di una esigibilità di una reciproca uniformità delle regole".

Torniamo al "fiscal compact" che lei ha citato

"Le decisioni sul fiscal compact saranno adottate all’Eurosummit di marzo e giugno 2018. La partita si gioca su di un piano tutto politico. L’Italia può concorrere a trovare un punto di equilibrio dopo la formazione della Grande Coalizione in Germania. Lo strumento è quello di una Direttiva sul fiscal act in modo da consentire al Parlamento Europeo di poter intervenire. Sarebbe così finalmente possibile dare maggior potere agli organi che esprimono una sintesi comunitaria, affievolendo la prassi che negli ultimi anni ha privilegiato le sintesi intergovernative".​

Che cosa pensa dell'equilibro strutturale?

"L’inserimento nella Costituzione italiana del principio dei vincoli dell’equilibrio strutturale appare un eccesso di zelo se si paragona alla Costituzione tedesca che fa prevalere invece i propri principi sui vincoli del fiscal compact. Le regole vanno unificate. La politica fiscale, la politica societaria, l’emigrazione, il lavoro, non possono essere differenziate in Europa. Non è comprensibile, non è tollerabile che in Europa ci siano paradisi fiscali e paradisi societari."

Lei si è candidata alla Camera dei Deputati nel collegio Milano Città, nel proporzionale. Che cosa può aggiungere a proposito dell'integrazione europea?