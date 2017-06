La notte bianca dello shopping online inizia alle 12 di oggi e dura fino alle 18 di domani, 23 giugno. Crazy Web Shopping è promosso da Netcomm, il consorzio del commercio elettronico, che mette a disposizione dei consumatori 30 ore di sconti, oltre 500 prodotti selezionati e opportunità di Business per le aziende: solo su www.crazywebshopping.it Crazy Web Shopping, la notte bianca dello shopping online italiano, è nata su iniziativa del Consorzio Netcomm per promuovere l’uso del commercio elettronico sicuro tra i retailer e i consumatori italiani. L'ultima edizione ha avuto una crescita del 300% rispetto a quella dello scorso anno, con Click-through rate che vanno dal 40 al 55%.

NOTTE BIANCA: COME IL BLACK FRIDAY AMERICANO

L’iniziativa prende spunto da eventi internazionali come il Black Friday e il Ciber Monday per proporre agli utenti prodotti che vanno dalll’abbigliamento agli elettrodomestici, passando dalla cosmesi all’arredamento, dai prodotti per animali ad articoli per i più piccoli, con prezzi scontati a partire dal 40%. Per approfittare degli sconti basta accedere al sito Crazy Web Shopping: le offerte delle aziende sono suddivise per categorie merceologiche tra cui scegliere.

ATTENZIONE ALLA SICUREZZA

Attenzione però alla sicurezza. Prima di iniziare lo shopping online è bene non perdere mai di vista alcuni aspetti. Ecco i consigli di Netcomm:

1. Controllare che il proprio device sia ben protetto dagli attacchi dei malware e accertarsi che il sito in fase di pagamento abbia un indirizzo web con ‘https’.

2. Scegliere venditori certificati, affidandosi a quelli che Netcomm identifica con il suo "Sigillo".

4. Leggere attentamente la descrizione dei prodotti.

5. Leggere i commenti degli utenti.

6. Diritto di recesso. L’acquirente online ha tempo 14 giorni dalla data di consegna del prodotto per restituirlo e ottenere il rimborso, comprese le spese di consegna. Con il diritto di recesso, si ha 14 giorni per decidere se tenere il prodotto, inviando una comunicazione al negozio online e altri 14 giorni per restituirlo (28 giorni in tutto).