Crowd Advisors porta al successo il crowdfunding di NETtoWORK su Opstart

La campagna di equity crowdfunding della startup NETtoWORK, lanciata sulla piattaforma Opstart, è stata chiusa con successo con una raccolta finale di quasi 90mila euro (87,5), oltre 30mila euro in più rispetto all’obiettivo iniziale di 55mila. Il risultato è stato raggiunto grazie al contributo di 42 investitori, ora soci della startup, che hanno sottoscritto quote comprese tra 250 e 20.000 euro.





"Sono particolarmente orgoglioso di segnalare che la campagna di equity crowdfunding della startup NETtoWORK, assistita dal mio studio di consulenza Crowd Advisors, ha chiuso con successo la propria campagna di equity crowdfunding su Opstart raccogliendo €90 mila, oltre €30 mila più dell’obiettivo iniziale" dichiara Fabio Allegreni, Digital Media Consultant, partner di Crowd Advisors.

L’innovativo modello di recruiting online proposto da NETtoWORK ha evidentemente suscitato un forte interesse presso gli investitori “crowd” che hanno creduto nelle grandi potenzialità di sviluppo dell’impresa. NETtoWORK era stata infatti lanciata in versione sperimentale nella sola Torino, ottenendo tuttavia risultati (oltre 1.200 giovani in cerca di lavoro e più di 220 piccole e grandi aziende che vogliono assumere neo-diplomati/laureati) in grado di dimostrare le grandi potenzialità di scalabilità a livello nazionale.

UN NUOVO MODO DI OPERARE

NETtoWORK introduce per prima un nuovo modo di operare, consentendo a giovani (Junior) ed aziende (PMI e grandi imprese) di creare una rete di relazioni nella propria provincia e in quelle limitrofe. Così, aziende e giovani neo-laureati e neo-diplomati, attraverso la piattaforma ed i servizi offerti, hanno la possibilità di conoscersi e valutarsi reciprocamente, invece di, rispettivamente, pubblicare costosi annunci e inviare CV a pioggia che i recruiter non hanno poi la possibilità di vagliare.

Manuel Bregolin, CEO e co-fondatore della startup torinese, è convinto che il successo della campagna di crowdfunding appena conclusa non risieda solo nella raccolta di fondi: “nel corso di questi due intensissimi mesi abbiamo avuto modo di conoscere direttamente o indirettamente molte persone che hanno creduto in noi, tanto da investire i propri soldi nella nostra iniziativa imprenditoriale. Queste persone sono per noi una risorsa al di là del loro contributo finanziario, sono il nostro primo “testimonial” e sono convinto che possano darci un contributo fattivo anche in termini di relazioni, opportunità di business e preziosi consigli. Con loro faremo in modo di instaurare un rapporto continuativo”.

STRUMENTO EFFICACE DI COMUNICAZIONE

Ma la campagna di NETtoWORK è stata anche uno strumento efficace di comunicazione, come sottolinea Giovanpaolo Arioldi, AD di Opstart: “Come è accaduto anche per altre campagne ospitate sulla nostra piattaforma, NETtoWORK è entrata in contatto non solo con potenziali finanziatori, ma anche con persone e imprese interessate al loro servizio, che, in molti casi, si sono convertite in utenti o clienti. Un round di equity crowdfunding, se ben gestito, gode di una rilevante visibilità mediatica e NETtoWORK ha saputo cavalcare molto bene questa opportunità.”

La startup, che per preparare il round di equity crowdfunding si è avvalsa della consulenza dei professionisti di Crowd Advisors, utilizzerà i fondi raccolti per accelerare l’espansione in tutte le province italiane, a partire da quelle di Torino, Milano e Bologna.

Crowd Advisors è un studio di consulenza fondato da un team di professionisti specializzato nel crowdfunding e nella crowd economy. Crowd Advisors assiste startup e PMI per il fundraising attraverso equity e lending crowdfunding in Italia e all’estero, nonché consulenza legale e di marketing strategico alle piattaforme di crowdfunding italiane e internazionali.

NETtoWORK Srl è una startup innovativa fondata a Torino nel 2016 da Manuel Bregolin, Claudio Greco e Giuseppe Falcone. La società ha realizzato una piattaforma web e mobile per favorire l’incontro tra aziende e giovani in cerca di lavoro. Attiva da Maggio 2017 nella sola provincia di Torino, la piattaforma è già utilizzata da oltre 1.200 giovani e 220 aziende.