CuorinVolo. Dal 15 dicembre Mostra fotografica sul volontariato a Milano

Mostra fotografica "CuorinVolo" sul volontariato a Milano con il Patrocinio del Comune di Milano



L’Associazione culturale Trendiest presenta un progetto fotografico che attraverso 120 scatti di Eliana Gagliardoni racconta, divulga e promuove una componente fondamentale nel tessuto sociale italiano: il volontariato.



CUORINVOLO

CuorinVolo ci accompagna in un viaggio nel volontariato italiano: 120 scatti in bianco e nero testimoniano i luoghi di incontro, le iniziative e i volti di tanti volontari impegnati in 20 Associazioni presenti sul territorio di Milano e provincia. Il progetto, presentato alla stampa da Paolo Brambilla, presidente di Trendiest, lo scorso novembre all'Urban Center di Milano, nasce da un libro fotografico (cliccate sul link per acquistarlo) e dà vita ora a una mostra che avrà luogo dal 15 dicembre al 15 gennaio allo spazio CAM “Falcone&Borsellino” in corso Garibaldi, 27, a Milano, aperta tutti giorni dalle 9 alle 20.

LE FOTOGRAFIE





Le foto spaziano dall’assistenza ai disabili alle lezioni di italiano per le donne immigrate, dalle iniziative per i poveri, gli emarginati e le famiglie colpite dalla crisi economica al sostegno per gli anziani, le persone affette da patologie oncologiche o colpite dal morbo di Helzeimer sino ad arrivare all’assistenza per gli animali abbandonati.

LA DISABILITA'



In Italia la disabilità riguarda 13 milioni di persone, dei quali il 50% senza lavoro; gli ultimi dati, aggiornati al 2016, testimoniano inoltre che sono più di 50.000 i senzatetto e 131.000 i cani senza dimora. Mentre il dato Istat, aggiornato a gennaio 2017, rileva un tasso di disoccupazione dell’11,9% che, in gran parte dei casi, riguarda nuclei familiari monoreddito.

ELIANA GAGLIARDONI



“Il progetto di questa mostra nasce a seguito di un viaggio di piacere a Firenze. L’albergo dove alloggiavo si trovava nei pressi di un edificio gestito dalla Caritas. Ogni singolo giorno, non potevo fare a meno di posare lo sguardo sulla moltitudine di bisognosi che affollava i marciapiedi circostanti. Persone molto diverse tra loro per cultura, nazionalità, vicissitudini. Persone che immaginavo custodire una dolorosa solitudine. Da quel luogo è maturato il desiderio di raccontare l’impegno di tutti quei volontari che dedicano parte del loro tempo libero nel campo del lavoro non retribuito, offrire una testimonianza di questa realtà che, seppur vasta, rimane ai più sconosciuta e distante” dichiara Eliana Gagliardoni.

LA MOSTRA



La mostra, patrocinata dal Comune di Milano, testimonia quanto il volontariato sia una componente ormai sempre più diffusa nella città meneghina, rendendola un esempio di solidarietà e un punto di riferimento importante per le numerose Associazioni di categoria.

CuorinVolo racconta la fragilità, testimonia la privazione nelle sue molteplici forme e richiama l’individuo alla sua natura più intima; ci ricorda che l’Io è tale proprio perché esiste un Altro che lo riconosce e che il prendersi cura per l’altro, la solidarietà e il volontariato fanno leva su qualcosa di originariamente insito nell’uomo. La violazione di un territorio, di una casa o del nostro stato di salute si rivelano un’espropriazione radicale e intima che ci richiama da vicino proprio perché l’esistenza è tale in quanto co-esistenza.



Durante la mostra sarà possibile acquistare l’omonimo libro fotografico, con il racconto di questo emozionante viaggio nel mondo del volontariato.



“All’inizio del mio percorso non sapevo quanto fosse difficile e arduo il compito che mi ero assunta, ho imparato a camminare in punta di piedi e a catturare attimi cercando di rispettare la dignità di chi, per fortuite circostanze, si trovava in uno stato di grande fragilità. Con i miei scatti ho voluto raccontare lo spaccato di una realtà nascosta che, in una città come Milano, è importante, forte e direi ormai indispensabile. Con la mia esperienza ho potuto toccare con mano come, anche nel più semplice scambio, entrambe le parti – colui che dona e colui che riceve – non manchino di arricchirsi” conclude Eliana Gagliardoni.

Le associazioni coinvolte



Emergency, Alfabeti, Animare, Casa della Carità , Le Case del Tempo, City Angels, Disabili Arconate, Fondazione F. lli di San Francesco d’Assisi Onlus, Opera Cardinal Ferrari, Fondazione Near, Hospice Abbiategrasso, Fondazione Manuli, Cooperativa La Strada, Associazione Qiqajon, Comunità di Sant’Egidio, Associazione Arcobaleno, Il Girasole, Rotary.

Corso Garibaldi 27, Milano - MM Lanza -

Per informazioni: Tel. 351/0687548. Mail: alessandravirgilio98@gmail.com