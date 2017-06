Dana Gas: nuovi sviluppi per il caso dei sukuk “illegittimi”

Un fulmine a ciel sereno o un fallimento già annunciato? Comprendere il caso Dana Gas non è semplice. La notizia è arrivata ufficialmente due settimane fa, quando la compagnia energetica con sede a Sharjah, un emirato dell’EAU, ha annunciato ai suoi detentori di bond che non pagherà due Sukuk Mudarabah dal valore totale di $700 milioni con scadenza 31 ottobre 2017. Fare luce su quanto sta accadendo in queste settimane è difficile, ma è fondamentale farlo.

La sensazione che qualcosa stesse andando storto aleggiava già a inizio giugno. Nonostante gli ottimi risultati operativi di Dana Gas – con l’aumento del profitto netto dell’83% nel primo trimestre 2017 – era noto a tutti già da maggio che sul Sukuk era pronta a pronunciarsi una sentenza da parte della corte di Sharjah sulla reale o presunta “islamicità” del bond. Forse la compagnia aveva già annusato l’aria e per questo, ai primi del mese, aveva nominato Houlihan Lokey e Squire Patton Boggs come consulenti legali.

DANA GAS: UN CASO SPINOSO

Un caso certamente spinoso e dai risvolti internazionali. Perché l’obbligazione non rispondeva soltanto alla corte di Sharjah, ma era in qualche modo in conflitto anche con il diritto britannico e delle Isole Vergini, dove ha sede la società che gestisce la parte egiziana della società. La compagnia ha cercato subito di correre ai ripari, proponendo agli obbligazionisti l’azzeramento degli interessi e nuovi strumenti di investimento. In pratica, ciò equivale a niente cedola per luglio e ottobre. Un colpo per chi ha voluto investire in Dana, visto che il primo Sukuk recava con sé l’8% di yield, mentre il secondo 9% - entrambi i Sukuk hanno valore di $350 milioni.

Per evitare proteste e malcontento, l’azienda aveva subito programmato un tavolo per discutere insieme agli obbligazionisti il futuro del bond. Al centro del dibattito, dunque, ristrutturazione e possibilità di fornire strumenti di investimento alternativi. Soluzione che aveva fatto storcere il naso, visti i precedenti della società. Non è infatti uno scenario nuovo per Dana, dato che già nel 2013 aveva dichiarato default per un altro Sukuk. L’incontro per scongiurare un simile evento era stato fissato per mercoledì 21 giugno. “L’obiettivo della riunione” si legge in una nota ufficiale, “è quello di comunicare direttamente coi detentori di Sukuk e fornire loro il contesto e le informazioni aggiuntive che riguardano il piano di ristrutturazione, includendo una spiegazione sulla dichiarazione di illegittimità dei Sukuk e cercando di dare una soluzione. La compagnia ha intanto dovuto proteggere la propria posizione nell’interesse di tutti i suoi investitori. Dana continua a cercare una giusta e consensuale ristrutturazione”. Respiro di sollievo.

DANA GAS ATTUA UNA LINEA DURA

Ma è proprio qui che le cose cambiano e comincia il braccio di ferro tra management e obbligazionisti. L’incontro viene rimandato e, secondo persone informate dei fatti, alla base del mancato pagamento ci sarebbe una crisi di liquidità dovuta alle complicate operazioni in Kurdistan ed Egitto. Difficile confermare o smentire, a onore del vero. Certo è che Dana Gas corre ai ripari e protegge tutti gli investimenti esposti grazie a un’ingiunzione emessa dalle Isole Vergini Britanniche. Una linea dura, che allo stesso tempo allarma e irretisce gli investitori. Perché con l’ingiunzione difficilmente gli investitori potranno ritirare il capitale prima della scadenza di ottobre. Non certo il modo migliore per avviare delle trattative di ristrutturazione debitoria. La situazione comincia a farsi tesa. E Dana Gas non riesce a nascondere il nervosismo: con un comunicato stringato e salace, avverte che la seduta verrà posticipata in futuro. Nessun ulteriore dettaglio. Un motivo in più per far montare la rabbia degli investitori.

Nelle intenzioni della società ci sarebbe la volontà di scambiare gli attuali Sukuk con nuovi prodotti Sharia’a compliant della durata di 4 anni e con profit ratio decisamente più basso. In caso contrario, Dana è pronta a redimere ogni controversia in tribunale. Ed è proprio questo che fa infuriare gli obbligazionisti. Ancora non è chiaro, infatti, quanto spazio ci sia per trattare. Anche perché si aprirebbero beghe internazionali rilevanti. Se Dana Gas risponde al corpus legislativo degli EAU, i Sukuk incriminati sono invece governati dal diritto britannico. Quest’ultimo, per altro, darebbe ragione agli investitori in casi come questi.

Secondo alcuni esperti, la compagnia starebbe infatti impugnando la sentenza a proprio favore per evitare di pagare yield così elevati. E per questo sarebbe essenziale finire sotto la giurisdizione emirata. C’è il rischio che Dana ne esca facilmente vincente. Anche se per capire quello che succederà bisognerà aspettare l’incontro tra management e obbligazionisti. Solo da lì sapremo se si andrà per vie legali o se la ristrutturazione avrà successo.

UNO SMACCO PER LA NASCENTE FINANZA ISLAMICA

Il caso Dana Gas, però, non è una notizia positiva per la finanza islamica. Parliamo infatti di un settore ancora di nicchia, dove molti investitori stanno alla finestra per capire se ci si possa fidare di questo mondo Sharia’a compliant.

E quanto emerge fino ad ora non può che danneggiarne l’immagine, facendo calare un’aurea negativa sul Sukuk, il più importante prodotto finanziario islamico. Oltre al rischio d’immagine, infatti, c’è la paura di un effetto domino. Quanti Sukuk “non conformi alla Sharia’a” ci sono in giro per il mondo? È un problema legato alla contingenza di Dana Gas, o nasconde tendenze strutturali pronte ad esplodere da un momento all’altro? Altre aziende potranno usare l’illegittimità di un Sukuk per evitare di pagare yield? Il rischio che nuovi casi si staglino all’orizzonte è troppo grande da lasciare indifferenti.

A perderci sarebbe soprattutto Dubai e la sua ambizione di diventare l’hub mondiale dei capitali islamici. Come possono gli investitori fidarsi del paese del Golfo se si verificheranno altre situazioni come queste? Il mercato dei Sukuk scenderebbe vertiginosamente, perché le aziende e le banche cercherebbero piazze più sicure e tutelate, come Kuala Lumpur, Jakarta, Riyadh e Londra. Ci sarebbe quella che viene definita “fuga di capitali”. Gli investitori andrebbero semplicemente a fare affari altrove.

È nell’interesse delle autorità di Dubai proteggere il sistema e fortificarlo. Per questo Dana Gas è così importante e potrebbe avere delle ripercussioni a livello internazionale. Ma in questo preciso momento, appare surreale il silenzio prolungato delle autorità emirate, soprattutto del Dubai Islamic Development Centre, organizzazione creata ad hoc dallo sceicco Mohammed Bin Rashid al Maktoum per promuovere la finanza islamica a Dubai. Così come surreale è il silenzio dell’AAOIFI e dell’IFSB, gli organi internazionali che dettano le regole sulla finanza Sharia’a compliant ma che hanno scarsissima capacità coercitiva. I mercati hanno già bocciato gli EAU, con l’Abu Dhabi Stock Exchange, il Dubai FM e Nasdaq Dubai che hanno chiuso in rosso la scorsa settimana, così come il dirham ha perso terreno contro tutte le valute internazionali.

Per questo Dana Gas preoccupa e non poco. È un caso che va oltre il normale rapporto tra azienda e consumatore, interessando invece un intero sistema di valori. In questo modo, infatti, verrebbero meno i principi religiosi di trasparenza assoluta e di accordo totale a priori. E, infine, proprio alla base di questo fallimento, vi sottende qualcosa di più profondo. Si tratterebbe della rottura di un rapporto di fiducia tra mudarib (azienda) e rab al mal (investitore). Uno dei principi cardine della finanza islamica, che la rende unica nel suo genere e così attraente e speciale per chi è mosso anche da intenti spirituali. No trust no money. Nessuna fiducia, nessun denaro.



Giovanni Prati per ActionNews Agenzia di stampa