Daniele Di Benedetti pubblica “Amati per Amare”. Per trovare la serenità.

USCITO IL NUOVO LIBRO DI DANIELE DI BENEDETTI PER TROVARE LA SERENITÀ AMANDO SÉ STESSI

“Amati per Amare” è il titolo della nuova opera letteraria di Daniele Di Benedetti, già nella top ten dei libri italiani più venduti della settimana. Il libro ha dato seguito, inoltre, al lancio dell’omonima canzone.

AMATI PER AMARE

Amati per Amare: così ha scelto di intitolare il suo nuovo libro Daniele Di Benedetti, classe 1986, coach, scrittore, public speaker e influencer che vanta una community di oltre 900mila followers sui principali canali social (Facebook, Instagram, YouTube), senza contare le migliaia di persone che hanno partecipato ai suoi eventi in tutta Italia, non ultimo Dal Sogno al Successo, svoltosi a Parma dal 26 al 29 settembre e al quale hanno presenziato oltre 1.500 persone.

Dopo il successo di altri bestsellers, tra cui Ricordati di Sorridere, l’autore torna in libreria con questo nuovo volume, sempre edito da Mondadori, dedicato all’amore, che nella prima settimana di uscita è entrato in classifica dei top ten.

L'AMORE

L’Amore è un sentimento che, secondo Di Benedetti, più che affetto o passione è un vero e proprio modo di vivere, “un frutto che possiamo mordere ogni volta che ci apriamo totalmente alla vita”. Nella società di oggi, tuttavia, questo frutto è sempre più difficile da trovare: si è connessi a tanti dispositivi, ma disconnessi dal proprio cuore e quindi si rischia di smarrire anche il proprio Io. In questo contesto, Amati per Amare si pone come un decalogo per (ri)trovare l’amore per sé stessi, punto di partenza imprescindibile per essere in grado di donare amore anche agli altri.

“Quando avrai imparato ad amare te stesso nella tua interezza, allora potrai cominciare a rivolgere all’esterno uno sguardo di amore incondizionato e con esso abbracciare il mondo intero” – dichiara l’autore.

IL LIBRO

Daniele Di Benedetti, attraverso questo libro, vuole condurre il lettore in un viaggio interiore che ripercorre l’evoluzione dell’amore; come tutti i viaggi, non mancheranno i momenti più belli e intensi così come quelli scomodi e dolorosi. L’importante, come viene ribadito più volte nel testo, è assumere una maggiore consapevolezza di sé e da questa ripartire per dare una svolta positiva alla propria vita.

A completare il libro e renderlo ancora più fruibile a un pubblico estremamente eterogeneo e composto da persone di ogni età, sesso ed estrazione sociale, come quello a cui è abituato Daniele Di Benedetti, l’autore ha inserito riferimenti alla storia dell’arte e del cinema, alla scienza, e anche a racconti zen e ad aneddoti autobiografici.

LA CANZONE

Amati per Amare è anche il titolo della canzone di Di Benedetti, presentata in esclusiva durante l’evento Dal Sogno al Successo, disponibile sui principali canali musicali (Spotify, iTunes., Amazon Music, ecc.) e scaricata già da migliaia di persone sul proprio dispositivo mobile.