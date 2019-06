DELIVER. La più importante fiera internazionale di e-logistics

DELIVER

La logistica delle spedizioni commerciali è sempre stata uno dei punti focali di ogni azienda che si occupi di vendita di prodotti. L’imballaggio, i corrieri, le tecniche e le tempistiche di spedizione: tutto appartiene a quella parte della vendita invisibile al cliente ma fondamentale.

In un momento storico in cui l’acquisto di prodotti su internet costituisce un’altissima percentuale del fatturato aziendale è necessario precorrere i tempi, essere sempre un passo avanti con tecnologie e strategie, rivedere il ruolo dei negozi in funzione delle vendite online, in modo che continuino a sopravvivere avendo un’utilità concreta per l’azienda. In questo senso Deliver è diventato l’evento internazionale di riferimento per la logistica e l’e-commerce e riunisce una volta all’anno tutte le grandi aziende europee per introdurre le novità in campo e-logistics.

L’EDIZIONE 2019





Condotta dal Managing Partner Europe John Acton e dal fondatore di Deliver Stephane Tomczak, l’edizione del 5 e 6 giugno 2019 si è tenuta in Portogallo ed è stata di grande ispirazione per tutti i partecipanti, con conferenze, workshop, seminari e dimostrazioni che hanno contribuito a dare un assaggio di novità, evoluzione e anticipazione a quelle aziende che cercavano spunti e soluzioni all’avanguardia.

Il grande tema di quest'anno è stato il progresso nell'area dell'Intelligenza Artificiale (AI), soprattutto nella vendita al dettaglio e nell’e-commerce. Questo è un argomento che ha avuto un'ampia copertura dei media, perché al grande pubblico non è ancora chiaro in quale misura l'intelligenza artificiale sia una tecnologia pronta per un uso pratico. L'intelligenza artificiale non è più limitata alla ricerca e allo sviluppo, ma sta iniziando ad essere implementata da molte aziende nelle loro attività quotidiane, dalla Supply Chain (forniture e consegne) alle stesse strategie nel mercato retail con la presentazione di nuovi format di negozi.

Dopo le edizioni tenutesi in Lussemburgo, a Bruxelles e a Londra, questa portoghese ha riunito 83 tra le aziende leader e-logistics a livello internazionale e le migliori startup innovative che spaziano dalle consegne alla tecnologia, dalla realizzazione pratica al packaging, e ospitato più di mille ospiti provenienti da quaranta paesi.

Gli organizzatori di Deliver annunciano che la prossima edizione si terrà il 10 e l’11 giugno 2020 ad Amsterdam.

I VINCITORI DEGLI AWARDS #DeliverEvents

Questa edizione ha visto la premiazione delle aziende con le migliori soluzioni innovative in campo logistico. I grandi premiati sono stati l’azienda AutoStoresystem, nella categoria “game changer”, per le soluzioni di automazione dei magazzini; Smurfit Kappa, che presenta soluzioni di packaging rivoluzionarie; Narvar Inc vince la Customer Experience, mentre la Geek Plus è la “risings star” startup migliore del nuovo panorama tecnologico con la robotica.

DPD GROUP

Durante l’evento abbiamo avuto modo di incontrare Jean-Claude Sonet, Marketing Communications & CRS Director di DPD Group, che ci ha raccontato quanta importanza abbia avuto per la sua azienda approdare in Italia.

DPD Group è un’azienda francese ed è seconda in Europa per la spedizione dei pacchi. Presente in 23 paesi, nel 2016 ha acquisito la Bartolini (BRT), incrementando notevolmente il rendimento. A oggi DPD Group spedisce oltre 5 milioni di pacchi al giorno, sia per spedizioni aziendali sia private.

Monsieur Sonet dichiara che DPD Group ha scelto di acquisire la Bartolini perché attratta dall’alta qualità e affidabilità del servizio da essa promulgato sia nei confronti delle aziende sia in quello degli acquirenti privati, che l’hanno fatta diventare la prima scelta della maggioranza degli italiani che hanno necessità di affidarsi a un corriere. “Questa, in effetti, è la filosofia di DPD Group - dice Sonet -, acquisire un’azienda non per smania di espansione ma per dare ai clienti un servizio di altissima qualità in tutti i paesi dove siamo presenti”, e prevede che per il 2025 il mercato di DPD Group sarà raddoppiato.

Greta Valentina Galimberti