Disclosure informazioni non finanziarie. Tendenze internazionali e nazionali

La disclosure di informazioni non finanziarie è l'argomento del giorno. Il secondo numero dell'informativa periodica "Diritto societario", a cura della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, contiene l'aggiornamento sulla Attività istituzionale svolta, e sui Documenti pubblicati negli ultimi mesi, dal CNDCEC e dalla FNC.

Nella sezione "Giurisprudenza e Prassi" viene proposta una rassegna delle pronunce giurisprudenziali e delle prassi in uso relativamente ad ambiti del diritto societario, e del diritto di impresa più in generale, in cui il dibattito della dottrina e della giurisprudenza è particolarmente vivace. La sezione "Novità" raccoglie le informazioni e le notizie relative ai recenti provvedimenti normativi che attengono al diritto societario . Leggi l'informativa

IL CONTESTO ITALIANO

Nel contesto italiano è ormai sostanzialmente condivisa la definizione che qualifica il report di sostenibilità come strumento tramite il quale un’organizzazione descrive gli impatti economici, sociali e ambientali delle proprie attività in relazione ai principali stakeholder esterni e interni di riferimento, in conformità ai principi della “completezza” e della “rilevanza”, che implicano l’analisi dei fenomeni nella loro dimensione economicofinanziaria e/o non economica 1 . D’altro canto, più in generale, un report di sostenibilità è un documento nel quale un’organizzazione condivide con i propri stakeholder informazioni di natura finanziaria e non finanziaria (o anche solo non finanziaria, laddove l’informativa finanziaria, contabile ed extra-contabile, sia fornita in un documento separato come il bilancio annuale o la relazione finanziaria) in relazione alle proprie attività economiche, sociali e ambientali e/o alla propria politica/strategia di sostenibilità sociale e ambientale. È a questa seconda accezione che si fa riferimento nel presente documento, nella consapevolezza di utilizzare talvolta la locuzione “report di sostenibilità” in modo generico, anche per indicare ciò che sarebbe più esatto identificare come “bilancio sociale”, “bilancio di missione” o anche “bilancio/rapporto ambientale.

EVOLUZIONE NORMATIVA

Peraltro, in ragione della recente evoluzione normativa nazionale sulla rendicontazione e sul controllo, alla rendicontazione e all’asseverazione di sostenibilità sociale e/o ambientale ci si può riferire anche, ove opportuno, con la locuzione “rendicontazione non finanziaria (non-financial)”, introdotta, in particolare, dal d.lgs. n. 254/2016 (che recepisce la direttiva 2014/95/UE sulla disclosure non finanziaria e sulla diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo). Il d.lgs. n. 254/2016 ha infatti introdotto nel nostro ordinamento, per la prima volta, un obbligo di rendicontazione “non finanziaria” e di comunicazione di informazioni sulla diversità degli organi aziendali nel settore privato, le cui disposizioni si applicano, con riferimento alle dichiarazioni e alle relative relazioni, agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017, alle imprese che abbiano superato determinati limiti dimensionali, indicati nell’art. 2 del decreto in esame, che di seguito saranno analizzati con maggior dettaglio.

FATTISPECIE COINVOLTE

Il decreto ha inoltre ampliato le fattispecie coinvolte rispetto a quelle indicate nella direttiva europea: al di là di profili sanzionatori assolutamente non trascurabili per amministratori e organi di controllo, il decreto prevede la possibilità del riconoscimento di una sorta di “attribuzione reputazionale” a enti che, pur non obbligati agli adempimenti di sustainability disclosure (dunque, imprese non di interesse pubblico né di grandi dimensioni), predispongano una dichiarazione non finanziaria conforme alle sue disposizioni. Tale approccio non può che suggerire un percorso di non ritorno verso il sustainability reporting e nuove prospettive d’ampliamento dei benefici (oltreché degli oneri) per quanti intraprendano il sentiero della sostenibilità produttiva e strategica.

