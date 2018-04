Earth Day: un giorno per lenire le ferite inflitte al nostro pianeta

È questo l'obiettivo della Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra.

La missione di Earth Day Network è di diversificare, educare e attivare il movimento ambientalista in tutto il mondo. Earth Day Network è il più grande promotore del mondo per il movimento ambientalista: collabora con oltre 50.000 partner. Più di un miliardo di persone partecipa alle attività della Giornata della Terra ogni anno, diventando così la più grande manifestazione civica nel mondo: una combinazione di educazione, politiche pubbliche e campagne per i consumatori.

Il primo Earth Day, ampiamente riconosciuto come il lancio del moderno movimento ambientalista, il 22 aprile 1970 attivò 20 milioni di americani di tutti i ceti. Vent’anni dopo, la Giornata della Terra è diventata globale, mobilitando 200 milioni di persone in 141 paesi e sollevando questioni ambientali sulla scena mondiale.

Il presidente USA Donald Trump ha sottolineato l’importanza dell’evento con queste parole: “Amiamo la nostra magnifica terra e i corsi d'acqua, le abbondanti risorse naturali e la bellissima fauna selvatica. Come nazione, è nostro dovere riconoscere l'importanza di questi doni che sostengono la vita, ed è nostra responsabilità proteggerli per il nostro bene e per quello delle generazioni future”.

NICCOLO’ BRANCA

Il noto imprenditore italiano Niccolò Branca ha espressamente ricordato i valori della “Earth Day” sul suo blog www.niccolobranca.it pubblicando una frase estremamente significativa di Jane Goodall, la famosissima antropologa britannica che ha dedicato più di 55 anni di ricerca alla vita sociale degli scimpanzé: “Nella foresta pluviale si impara che tutto è interconnesso e che ogni piccola specie, anche quando sembra insignificante, ha un ruolo da svolgere nell’affresco che costituisce la vita. Ogni singolo individuo conta, ogni individuo ha un impatto sul pianeta ogni giorno. E sta a noi decidere che tipo di impatto vogliamo avere.”

Niccolò Branca aggiunge:

“Quest’anno tutte le iniziative erano concentrate sulla necessità di cambiare radicalmente il nostro comportamento nei confronti della plastica. Il suo aumento esponenziale infatti, ce lo dicono gli scienziati, sta gravemente minacciando la sopravvivenza del nostro pianeta.

Pensate che nell’ Oceano Pacifico , tra la California e le Hawaii , galleggia una mostruosa isola di plastica grande tre volte la Francia . Ogni minuto finisce in mare l’equivalente di un carico da camion: 8 milioni di tonnellate in un anno. E sulla terra, ovunque, l’indistruttibile plastica avvelena il suolo e l’acqua, soffoca e intossica animali e piante, entra nella catena alimentare e finisce nei nostri piatti.

Edizione dopo edizione, l’Earth Day ci ha fatto riflettere su temi che non possono più essere posposti: il cambiamento climatico, la distruzione degli ecosistemi, l’inquinamento di acqua, terra e aria, la deforestazione, l’estinzione di specie animali e vegetali, l’esaurimento delle risorse non rinnovabili e molto altro ancora, purtroppo”.

L'IMPRENDITORE

Niccolò Branca è Presidente e Amministratore delegato della Holding del Gruppo Branca International S.p.A.

Al timone dell’azienda dal 1999, la sua Presidenza si è contraddistinta per l’efficace azione imprenditoriale e per la passione dimostrata nel proiettare l’italiana Fratelli Branca Distillerie Srl e l’argentina Fratelli Branca Destillerias SA ad occupare posizioni sempre più solide ed estese nei mercati internazionali.

Non è solo un forte spirito intuitivo ed imprenditoriale a contraddistinguere Niccolò Branca.

L’applicazione dei principi olistici all’organizzazione dell’impresa con il tempo è diventata un vero modello organizzativo in cui l’azienda è concepita come una “rete”, un organismo vivente basato sul concetto di consapevolezza: nella produzione, nel rispetto dell’ambiente, delle persone, delle risorse, del profitto che genera prosperità collettiva.

Sotto la sua Presidenza, infatti, vengono introdotti: un codice etico, il bilancio ambientale, un Organismo di Vigilanza di controllo interno, un sistema di gestione della qualità e sicurezza alimentare che ha condotto al rilascio delle certificazione in conformità agli Standard Internazionali British Retail Consortium (BRC) e International Food Standard (IFS) e un sistema di gestione per la Sicurezza e Salute sul lavoro.