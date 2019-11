EICMA: passione e cultura delle due ruote vivono oltre il Salone con RIDEMOOD

Eventi, collaborazioni e iniziative speciali: la passione e la cultura delle due ruote continuano a vivere oltre e fuori EICMA, con RIDEMOOD, lo spirito di EICMA che vive in città e sul territorio: un contenitore di eventi, collaborazioni e iniziative che contamineranno Milano durante l’Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo.

Il cuore dell’evento espositivo più atteso al mondo per gli appassionati e l’industria di riferimento invaderà le strade del capoluogo lombardo nei suoi quartieri più vivi e significativi. Oltre alle moto, alle biciclette, i padiglioni e gli stand, RIDEMOOD è sinonimo di divertimento e lifestyle. Un ricco palinsesto di appuntamenti gratuiti e aperto a tutti coordinato da EICMA, che racconta l’anima e l’attitudine dell’universo a due ruote.

HOLLYWOOD

Sul sito EICMA gli ultimi aggiornamenti. Vi portiamo, in anteprima, tra i locali più trendy della città, dandovi qualche anticipazione. HOLLYWOOD-CORSO COMO 15 MILANO PRESENTA, IL 7 NOVEMBRE: “HOLLYWOOD REVOLUTION”; dalle 21,30 il tempio della nightlife milanese diventa il palcoscenico di una serata senza limiti di velocità sulle note dei dj più acclamati.

PESA PUBBLICA

Pesa Pubblica propone “PESA PUBBLICA REVOLUTION “ ... "DAMMI UN MANSUTTI" BY MOTO.IT

Musica di sottofondo, aperitivo dalle 19 alle 23, personale vestito a tema, con divertenti tute da garage, fresche Red Bull per ritemprarsi dopo una giornata in Fiera; questi alcuni ingredienti della serata di giovedì 7 Novembre, in occasione di EICMA, l'importante Fiera durante la quale la Pesa Pubblica diventerà il locale di riferimento di tutti i fans di Moto.it, main media del settore. Nel locale farà bella mostra di sé una splendida moto, ma non mancherà la degustazione di Vini Feudo Maccari e Antica Fratta e anche di Theresianer Beer, altra eccellenza del nostro territorio e la possibilità di ordinare "Un Mansutti, signature cocktail dedicato a EICMA e al mondo delle moto, su ispirazione di uno dei partner della serata, leader nel settore assicurativo delle due ruote.

In occasione di EICMA, poi, Pesa Pubblica inaugura la sua collaborazione con Pesce Ubriaco, il ristorante di fronte alla Pesa Pubblica, che esporrà una mostra fotografica di Alessandro Trevesdedicata alla figura femminile e alla sensualità della donna abbinata al mondo delle moto, con aperitivo a tema e una splendida Harley Davidsonesposta fuori. Non mancheranno, all'ora dell'aperitivo, i panini di pesce, a base di salmone, guacamole e semi di porro, o sgombro, cipolla di Tropea, pomodoro e origano, solo per fare qualche esempio-ingresso libero e consumazione a 10/15 euro

OTIVM

OTIVM IN VIA SANTA MARIA SEGRETA ANGOLO VIA GAETANO NEGRI PRESENTA, IL 6 NOVEMBRE:

“RIVOLUZIONI OZIOSE”, con esposizione e realizzazione di opere dell’artista Filippo Bragatt dedicate ai miti delle moto. Menu dedicato ai visitatori EICMA, aperitivo a tema dalle 18,30, esposizione di una splendida moto nel locale e gin a tema completano il quadro di una serata da non perdere.

SCOOTERS NIU

GLI SCOOTERS NIU saranno, invece, ALLA RISOTTERIA ITALIANA E DA NUDA E CRUDA CON L’EVENTO DAL TITOLO “RE-EVOLUTION” , GIOVEDI' 7 NOVEMBRE

Alla Risotteria Italiana di via Moscova 50 e da Nuda e Cruda di via Legnano 18 si festeggia il grande successo degli scooters elettrici NIU in mostra nei nuovi locali di Edoardo Maggiori. Il 7 Novembre, dalle 18 in poi cocktail a tema, performance artistica e customizzazione su una moto grazie alla collaborazione con South Garage-ingresso libero e consumazione a pagamento-musica a tema e trasformativa

RISOTTERIA ITALIANA DI VIA DELLA MOSCOVA 50

Cambia stile, forma e format ed è tutta dedicata ai risotti e al meat sushi, con prodotti di carne e terra. Due le cucine, una per i risotti e una per il sushi.

L’ambiente è inizialmente lounge, con banco sushi, saletta per 50 coperti per cenare scegliendo la soluzione più adatta ai propri gusti -riso o meat sushi-da abbinare a un aperitivo al banco o in sala ordinando anche il risotto.

Il locale è in linea con i gusti del titolare, Edoardo Maggiori, appassionato di estetica e cose belle, imprenditore illuminato, che ha scelto toni caldi e avvolgenti, materiali ricercati.

NUDA E CRUDA, Tartare Bar in linea con il trend del raw food proponepiccole prelibatezze easy eating e si potrà vivere l’atmosfera che ricordala Milano da Bere, con grande offerta di cocktail, vini, ambiente riservato a una clientela di un certo livello che cerca un luogo per ritrovarsi per l’aperitivo, la cena stile New York con drink servito al tavolo, portate veloci, condivisibili al tavolo e ambiente stile Filetteria Italiana ma in chiave tartare bar.