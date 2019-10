Execus alla 34esima edizione del Salone Franchising Milano con Eurosirif

EXECUS

Contribuisce a una delle attività storiche del Salone, la Franchising School, la Execus Connect to Social Selling. Durante l’evento si è diffusa la notizia che Execus, approved partner di LinkedIn (uno dei soli tre in Europa) ha stretto una partnership con Eurosirif per portare il loro savoir-faire sul mercato francese e francofono. Con Execus infatti Eurosirif vuole sviluppare il Social Selling, che è considerata una delle nuove frontiere dei social, che oggi contano oltre 500 milioni di iscritti e che costituiscono la piattaforma ideale per scambi economici e professionali.

“Con Eurosirif noi di Execus vogliamo iniziare un percorso che costruisca opportunità di crescita e innovazione per il sistema delle aziende francesi – ha detto Andrea Stecconi, fondatore di Execus – del resto il social network sta sviluppando tutte le sue potenzialità per la costruzione delle reti e sarà un valido supporto nei sistemi che utilizzano un approccio olistico e non solo al freddo business."

Sono numerose le tematiche legate al mondo di LinkedIn trattate da Execus Connect to Social Selling, che con la propria presenza anche quest'anno al Salone Franchising Milano conferma il proprio impegno nella formazione di managers e operatori del web più innovativo. La Franchising School, un progetto formativo gratuito tenuto da professionisti del settore e pensato per chi si sta avvicinando al mondo del franchising. è un format efficace e preciso, suddiviso in moduli, che tocca temi ad hoc con lo scopo di alfabetizzare e introdurre in maniera efficace al settore, fornendo pratiche indicazioni su come avviare e gestire l’attività.

La partenership con Execus permetterà a Eurosirif di consolidare sempre più in Francia il rapporto preferenziale con OMA, l’Osservatorio dei Mestieri dell’Accompagnamento “Con il quale – ha detto Daniele Lattuada, fondatore di Eurosirif e di OMA – vogliamo arrivare alla maggior parte delle società francesi, molte delle quali sono interessate ad un metodo che le spinge a creare un nuovo modello di business dove la cultura del digitale e dell’umano abbiano la loro centralità”.

