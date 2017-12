Expedition. A Roma l’anteprima dopo il successo al Festival di Venezia

Si chiama Expedition ed è il primo docufilm dedicato ad una missione spaziale. Autrice dell’opera è la regista Alessandra Bonavina, che ne è anche la produttrice con la società Omnia Gold Studios Production. Il documentario condurrà lo spettatore dietro le quinte della missione spaziale Expedition 52/53, la Missione VITA dell’Agenzia Spaziale Italiana che vede appunto la partecipazione dell’astronauta italiano dell’ESA, Paolo Nespoli, alla sua terza missione sulla Stazione Spaziale Internazionale, mostrando un mondo tuttora ignoto al pubblico.





ADDESTRAMENTI, ESPERIMENTI, SIMULAZIONI



Non si tratta infatti delle solite riprese degli astronauti che gravitano sospesi nella navicella, il film mostrerà tutto ciò che avviene prima del lancio: i durissimi addestramenti, gli esperimenti, le simulazioni di situazioni catastrofiche e l’aspetto tecnologico della missione.





La regista Alessandra Bonavina durante le riprese è stata accompagnata dall’astronauta Paolo Nespoli, vero e proprio Virgilio e narratore nel mondo dello spazio, così affascinante e allo stesso tempo sconosciuto ai più. La parte finale della pellicola è stata girata in Russia, dove si è svolta l’ultima fase degli addestramenti prima del lancio.

In Expedition viene seguito passo dopo passo l’addestramento di Nespoli; nei mesi precedenti al viaggio spaziale, Bonavina ha avuto accesso esclusivo alle strutture in Germania, Stati Uniti e Russia in cui si allenano gli astronauti e ha potuto utilizzare riprese inedite di Nasa e Roscosmos, con sequenze che tolgono il respiro. Come ha dichiarato Nespoli: «Il successo delle attività sulla stazione spaziale, che migliorano la nostra vita sulla Terra, è frutto di una collaborazione senza precedenti fra nazioni. Questa alleanza va ancora di più estesa per raggiungere Marte, il prossimo traguardo dell’Umanità».:

L’obiettivo del film infatti è spiegare le varie complesse fasi di addestramento che rendono possibile il volo nello spazio, nonché quello di mostrare quanto sia fondamentale la cooperazione internazionale in questo settore.

L’AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

Nata da un’idea dell’Agenzia Spaziale Italiana, l’opera ha il patrocinio e il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana e dell’Agenzia Spaziale Europea, e la collaborazione della NASA e Roscomos.

All’anteprima del documentario parteciperà il Ministro per l’Istruzione, Università e Ricerca, Valeria Fedeli, oltre a numerosi ospiti del mondo della scienza, della Tecnologia e della Cultura.

Nell’occasione saranno assegnate le prime targhe del premio SpazioCinema, un’iniziativa de Il Giornale dello Spettacolo in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana.

SPAZIOCINEMA

SpazioCinema è lo spazio mensile dedicato al cinema e alla scienza, con proiezione di film commentati sia dal punto di vista cinematografico che scientifico.

Il programma

19.00 arrivo ospiti sala Petrassi Auditorium Parco della Musica Roma

19.30 intervento CEO Fondazione Musica per Roma Prof. Dosal

19.35 intervento Presidente Battiston

19.45 intervento Chief Cabinet ESA Elena Grifoni Winters

19.55 presentazione documentario Alessandra Bonavina

20.05 – 21.00 proiezione Expedition

21.05 Intervento Ministra Valeria Fedeli

Introduzione premio Spazio Cinema Giornale dello Spettacolo – ASI prima edizione

Premiati per aver messo a disposizione la propria arte per raccontare la scienza.

Dosal

Cathryn Fink Ceo National Geographic

(ad entrambi per il connubio che ha rilanciato da due prospettive diverse il festival della scienza di Roma che ha il sostegno di ASI e INFN)

Alessandra Bonavina Regista e Produttrice

Maestro Michelangelo Pistoletto, artista

Leo Ortolani, fumettista

