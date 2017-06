ExperimentDays oggi a Milano. Nuovi modi di abitare

La fiera dell’abitare collaborativo termina sabato 24 giugno, presso lo spazio Stecca 3.0 (via Castillia 26, Milano) - ingresso libero e gratuito! Sul sito www.experimentdays-milano.it il programma dettagliato delle due giornate e tutti gli espositori da incontrare in fiera.

«E' un’occasione per contarsi e per prendere coscienza delle realtà più innovative e creative di questo fenomeno» dichiara Liat Rogel, co-fondatrice di HousingLab.

MIOCUGINO FRA GLI ESPOSITORI

Fra gli espositori segnaliamo "Miocugino officina di gesta e ingegno". Miocugino è un laboratorio prototipi di nuova generazione ispirato ai principi della collaborazione e dell’open design: offre consulenza nella progettazione e realizzazione di pezzi unici o piccole serie a designer, architetti, artisti, pubblicitari, creativi, aziende, fabbri, falegnami, artigiani di ogni genere, scenografi, meccanici, motociclisti e tuttofare. Da qualche anno i Cugini affiancano alla realizzazione di prototipi attività divulgative e formative per tutte le età.

Su “Abitare” maggio 2016: “Da Miocugino per fare oggetti e arredi tagliano il compensato con fresa e laser e poi con i resti si costruiscono il bancone del bar come metafora utile di un virtuoso riuso”.

Tom’s Hardware per “Repubblica” ottobre 2014: “E’ proprio questo aspetto di artigianalità che ci ha colpito positivamente. L’officina milanese Miocugino è aperta tutti: basta portare il proprio progetto e con il legno – e la loro fresa – diventerà realtà”.

"Affari Italiani" aprile 2017 "Miocugino lancia per il Fuorisalone la sesta edizione di Makeronic".

"Assodigitale" ottobre 2016 "Miocugino alla Maker Faire di Roma porta la FPV"