Fabbrica del Vapore. Martedì 23 luglio dalle 19.30 “Una notte con Leonardo”

SEETIES e MILANO VAPORE

SERATA EVENTO in collaborazione con MYTAXI & VN3D

Giampaolo Berni Ferretti, presidente di MILANO VAPORE, è un instancabile organizzatore e anche per l'estate 2019 ha previsto una serie di iniziative culturali che avranno luogo presso l'accogliente sede dell'associazione, il LOTTO 11 (V&A) della FABBRICA DEL VAPORE, in Via Procaccini 4, a Milano.

“Una notte con Leonardo”

Martedì 23 Luglio presso il centro culturale di Milano “Fabbrica del Vapore”, dalle ore 19.30 avrà luogo l’evento d’inaugurazione ufficiale dell’applicazione in Realtà Aumentata “Seeties” dedicata al Maestro Leonardo Da Vinci.

Una serata di Gala su invito per tutti gli appassionati del Maestro e della Tecnologia moderna, nella quale verrà presentata ufficialmente al pubblico l’applicazione di Realtà Aumentata scaricabile gratuitamente dai digital store per sistemi iOS e Android.

Le opere di Leonardo Da Vinci

Una volta scaricata questa APP innovativa sul proprio telefono o tablet, permetterà di poter provare in prima persona l’esperienza di farsi raccontare le opere di Leonardo Da Vinci direttamente dall’artista stesso. Saranno infatti installate delle repliche di alcune tra le più belle e curiose opere di Leonardo presenti nel comune di Milano, presso lo spazio gestito da “Milano Vapore”, le quali sono state aumentate di realtà grazie alle abilità tecnologiche dell’azienda VN3D s.r.l.

Una volta aperta l’applicazione sul proprio dispositivo mobile, inquadrando con la fotocamera l’opera, si vedrà apparire l’ologramma del Maestro che racconterà direttamente a voi la storia, le tecniche, gli aneddoti collegati all’opera che si sta osservando. Questo progetto rivolge un’attenzione particolare al pubblico più giovane, con l’intenzione di avvicinarlo all’arte attraverso l’intrattenimento offerto da questa esperienza. Infatti l’ologramma racconterà le stesse opere presenti nella versione per adulti, con un linguaggio fresco, semplice da comprendere e particolari più interessanti per le giovani menti.

Insomma un’esperienza personalizzata a misura per adulti, ragazzi e famiglie.

La serata sarà accompagnata dalla presenza dell’attore che ha prestato il proprio talento per far rivivere Leonardo attraverso questa esperienza unica.

Il pubblico è invitato a partecipare con lo smart device preferito e con ... tanta curiosità.

Roberta Cipriani

In occasione della manifestazione l’artista, architetto Roberta Cipriani, ha dedicato un’installazione Rêve de Feu vinciana numerata ispirata ai simboli celati dell’opera di Leonardo. Il suo linguaggio nelle sue sculture è la Luce che si manifesta attraverso le candele che sono 7 , 3 e 1 non a caso, come rispettivamente i i 7 giorni della creazione, 3 come la trinità e 1 è 1 e tutto. Attraverso la Luce porta a conoscenza alcuni simboli vinciani, che incorniciano le sue installazioni, che rispettano rigorosamente le proporzioni auree, linguaggio divino, usato comunemente anche nel periodo rinascimentale.

In questa occasione non sarà direttamente l‘artista a parlare delle sue opere, svelando il messaggio ermetico di Leonardo, ma il suo ologramma , scaricando l ‘applicazione.

MILANO VAPORE

LOTTO 11 (V&A) - LA FABBRICA DEL VAPORE

Via Procaccini, 4 Milano

Metro lilla M5 fermata Monumentale

Telefono (+39) 0236744405

www.milanovapore.org