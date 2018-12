Family Support. La soluzione per sopperire ai bisogni spiccioli del quotidiano

Family support nasce dall'idea di un gruppo di persone, con vite e necessità diverse, provenienti da contesti differenti, tutte con l’esigenza sopperire ai bisogni spiccioli del quotidiano, in modo rapido, efficiente e semplice.

Dove posso trovare una sarta? Chi mi può imbiancare casa? Come trovo un insegnante per le ripetizioni di mio figlio? A chi affido i miei animali domestici in zona? Chi mi ripara la lavatrice? Chi organizza la festa di compleanno per i miei bambini? C’è qualcuno che viene a cucinare a casa mia per una cena importante? Dove trovo un corso di fotografia in zona?

FAMILY SUPPORT - PIATTAFORMA GRATUITA

Queste ed altre domande sono quelle che hanno spinto i fondatori a realizzare FamilySupport: una piattaforma GRATUITA per far incontrare problemi e soluzioni della vita quotidiana.

Tutti noi abbiamo sperimentato una serie di problematiche legate alla necessità di trovare persone affidabili che ci aiutassero nei bisogni quotidiani inerenti la gestione della propria famiglia e della propria abitazione. Ma non esisteva una piattaforma social, interattiva, senza costi per chi offre e per chi cerca, dedicata alla risoluzione di tali seccature. Una vasta scelta di possibili collaboratori, il meccanismo delle recensioni, la geo-localizzazione degli utenti e dei collaboratori, la possibilità di connettersi a chi frequenta le stesse zone e creare eventi, definendo quindi “cerchie” di interessi: queste sono solo alcune delle funzionalità che FamilySupport offre ai suoi utenti.

PREVENTIVI, OFFERTE, COMPETENZE

FamilySupport consente inoltre di richiedere preventivi, confrontare offerte, richiedere competenze direttamente a chi vi offre il servizio attraverso la messaggistica diretta.

Per educatori, badanti, colf, professionisti, baby-sitter, artigiani e qualunque altra persona abbia da offrire un proprio servizio, FamilySupport è lo strumento per ricercare nuovi clienti, offrire la propria professionalità ed essere contattati da direttamente da potenziali utenti nella zona di riferimento. Anche per chi offre il servizio, FamilySupport è (e rimarrà sempre) assolutamente GRATUITO.

In entrambi i casi, che vogliate offrire un servizio e la vostra capacità professionale, o che vogliate cercare una soluzione ai vostri bisogni con l'aiuto di persone come voi che mettono a disposizione la propria esperienza, accedete qui al sito e iscrivetevi gratuitamente, in un paio di minuti.

In un mondo ormai molto veloce, finalmente arriva sul web uno strumento altrettanto veloce per risolvere rapidamente ed efficacemente i problemi della vita quotidiana. Qui il filmato

LA COMUNICAZIONE VIRALE

Da mesi gli ideatori di questa nuova piattaforma di servizio hanno invaso il web con annunci teaser che si sono diffusi in modo virale sui principali social network con la sigla Effesse. Ora finalmente scopriamo che questo Effesse altro non era che l'abbreviazione di "Family Support".

Chiunque può aiutare a far crescere la community: basta inserire i propri servizi utili per gli altri utenti. Compilando qui i campi obbligatori, e cliccando sulla mail di conferma, su diventa fornitori e si potrà esser contattati dagli altri partecipanti. L'inserimento è assolutamente gratuito. Non solo ora, ma per sempre.