FANTINATO - Si afferma a Varese il nuovo marchio di latte di Fantinato Group

All’interno della grande distribuzione con il gruppo Carrefour, Fantinato Group ha creato una linea di prodotti a marchio Fantinato curando personalmente l’eccellenza della qualità e selezionando fornitori di primordine. Da un accordo con Latte Varese nasce questa nuova iniziativa, nel solco della tradizione aziendale che privilegia la provenienza italiana dei propri prodotti, insieme alla qualità e – soprattutto – alla convenienza.

IL FANTINATO GROUP

Fantinato Group, nata oltre quarant’anni fa per iniziativa dei tre fratelli Ugo, Dario e Piero Fantinato, ha dato poi vita al progetto Emmetre, che si occupa della gestione di una catena di 17 supermercati a marchio Carrefour Market.

La “mission” del gruppo si può riassumere in tre parole: genuinità, cordialità e servizio.



Il FantinatoGroup è uno dei fondatori e principali animatori dell'Associazione Imprenditori Europei AIME, con sede in Varese, che si sta espandendo con numerose delegazioni nel resto d'Italia. Unità locali sono già presenti in diverse aree della Lombardia: Bergamo, Cremona, Lecco, Brescia. E' di pochi giorni fa l'apertura della sede di Milano.

L'ASSOCIAZIONE AIME

L’Associazione Imprenditori Europei (AIME) è un’associazione volontaria tra imprenditori, senza scopo di lucro, indipendente, apolitica ed aconfessionale.

Possono aderire ad AIME tutti gli imprenditori, a prescindere dal settore economico di appartenenza, dalla forma giuridica dell’impresa e dalle dimensioni aziendali, che si riconoscono nei principi costitutivi e negli obiettivi dell’Unione Europea come definiti agli articoli I-2 e I-3 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa del 16 dicembre 2004.

AIME riconosce e promuove i valori della tradizione italiana delle arti e dei mestieri e per questo aderisce alla Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (Casartigiani), una delle Confederazioni nazionali fondatrici di Rete Impresa Italia. La missione dell’Associazione è quella di essere un punto di riferimento e di scambio di esperienze e competenze per gli imprenditori oltre che concreto strumento di sostegno alla competitività. L’obiettivo dell’Associazione è quello di rappresentare e tutelare gli interessi delle imprese associate e di promuovere, in una logica di mutua assistenza, condizioni di vantaggio economico per gli associati mettendo a loro disposizione, gratuitamente o a condizioni convenzionate, servizi tecnici e amministrativi per la gestione e lo sviluppo aziendale.

L’associazione AIME ha tra i propri obiettivi quello di riconoscere, aggregare e sostenere l’eccellenza imprenditoriale, in particolare quella che nasce dalla capacità di reinterpretare in chiave moderna le arti e i mestieri della tradizione agricola, artigiana, manifatturiera e mercantile: vuole essere centro di scambio di idee e competenze di tutti coloro che, con il loro lavoro, contribuiscono a far vivere e a tramandare la cultura del fare.