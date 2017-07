FAPAV innovazione, creatività, cooperazione a sostegno del settore audiovisivo

Creatività, Innovazione e Cooperazione al centro delle attività 2017 della FAPAV a sostegno del settore dell'audiovisivo



ANEM, l’Associazione Nazionale Esercenti Multiplex, entra a far parte della FAPAV, completando così, con la presenza di ANEC, l’Associazione Nazionale Esercenti Cinema, la partecipazione di tutti gli esercenti cinematografici del nostro Paese all’interno della Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali.

LA PIRATERIA HA CAUSATO PERDITE PER 686 MILIONI L'ULTIMO ANNO

La notizia è stata data in occasione dell’Assemblea FAPAV svoltasi a Roma martedì 11 luglio, durante la quale è stato anche tracciato un bilancio delle attività relative al primo semestre 2017 dove Creatività, Tecnologia e Cooperazionesono state le parole chiave che hanno contraddistinto il lavoro a sostegno del settore dell'audiovisivo, un comparto che a causa della pirateria nell'ultimo anno ha registrato una stima di perdita di fatturato pari a 686 milioni di euro.

Federico Bagnoli Rossi



“Siamo lieti dell’ingresso in Federazione di ANEM, grazie anche alla presenza di ANEC, adesso il settore dell’esercizio cinematografico è del tutto presente in FAPAV” - ha dichiarato Federico Bagnoli Rossi, Segretario Generale FAPAV - “La collaborazione con gli esercenti è fondamentale per un efficace contrasto al problema della pirateria audiovisiva, soprattutto per quanto riguarda il grave fenomeno del camcording.

RAFFORZARE LE SINERGIE

La loro completa presenza in Federazione consentirà di rafforzare la nostra sinergia sul tema ed implementare azioni congiunte che andranno a valorizzare quanto già fatto in questa prima parte dell'anno, con la campagna di sensibilizzazione che ha coinvolto chi sta dietro le quinte di un prodotto cinematografico "Io Faccio Film", il contrasto alla pirateria e la promozione del settore dal punto di vista dell'innovazione tecnologica".

LA TUTELA DEI CONTENUTI MULTIMEDIALI

La FAPAV - Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali - è nata nel 1988 come associazione senza scopo di lucro per proteggere la Proprietà Intellettuale, il Diritto d’Autore ed i diritti connessi e quindi per contrastare tutte le forme di illecita duplicazione di opere cinematografiche e audiovisive, con finalità di tutela dei propri Associati e dell’intero settore audiovisivo.



Ne sono membri fondatori e permanenti: AGIS, ANICA, MPA e UNIVIDEO. Ad essa aderiscono sia le principali industrie del settore sia le associazioni che operano per la tutela e la promozione dell’industria audiovisiva e cinematografica in Italia.



FAPAV, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio, ha realizzato alcune campagne di informazione rivolte al grande pubblico attraverso spot di grande successo, tra cui quello diretto dal regista Carlo Verdone. Queste iniziative sono state promosse in collaborazione con AGIS, ANICA, UNIVIDEO e MPA.

Per quanto riguarda le attività di prevenzione, esiste un coordinamento della Federazione sia con i referenti istituzionali sia con le Forze dell’Ordine operative sull’intero territorio.