Fondella, fondello, prendere per i fondelli. PR Come un'agenzia di PR risponde

Il testo racconta di una triste storia in cui un giornalista acrreditato a una conferenza stampa è stato respinto con la motivazione: "L’evento in questione era solo su invito ed esclusivamente riservato a blogger e giornalisti selezionati. La vostra testata in passato era stata più volte coinvolta in eventi e presentazioni del nostro cliente e..y. Tuttavia la partecipazione di vostri giornalisti non ha mai portato riscontri tangibili in termini di pubblicazioni, riducendosi ad una semplice presenza". Mancanza di visione? Il giornalista deve scrivere perbacco, ma non deve partecipare alle conferenze se non ha scritto prima sullo sponsor. Comma 22?