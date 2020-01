Food & Beverage. Il Rotary parla di economia circolare e prodotti monouso

GIOVEDI' 30 GENNAIO

L’APPLICAZIONE DELL’ECONOMIA CIRCOLARE NEL SETTORE DEI PRODOTTI MONOUSO PER IL FOOD & BEVERAGE

Con il patrocinio del Rotary Club Manzoni Studium di Milano, il convegno proporrà l’analisi di tre casi differenti nel settore dei prodotti monouso per il food & beverage, commentati da esperti provenienti da industrie fornitrici di materie prime, di tecnologie e da responsabili finanziari.

Scopo del convegno è fornire degli strumenti utili agli operatori economici per non subire, ma affrontare il cambiamento richiesto dall’economia circolare in termini di innovazione per non trovarsi inconsapevolmente ad adottare soluzioni non compliant con la legge.

PROGRAMMA DEI LAVORI

9:00 Registrazione dei partecipanti

9:30 Saluti a cura di Isabella Nova

9:35 Introduzione dei lavori a cura di Antonella Simone

9:40 Luigi De Nardo e Giovanni Dotelli

Food containers, cups for beverages, beverage containers:

dai requisiti di prodotto alla selezione per la sostenibilità

10:00 Mario Grosso

Imballaggi monouso e gestione del fine vita: problematiche e prospettive

10:15 Marie Aude Tavoso

Plastica monouso: il quadro normativo in mutazione



10:45 Coffee Break



11:00 TAVOLA ROTONDA

Introduce e modera Giuseppe Tempesta

Raffaele Bombardieri

Alberto Ruggerone

Omar Sozzi

Antonio Terzoni

Massimiliano Vivenzio

12:15 DISCUSSIONE

12:45 CONCLUSIONI





RELATORI

INTRODUCONO I LAVORI

Isabella Nova Preside Vicario della Scuola di Ingegneria Industriale e dell’Informazione, coordinatrice del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica.

Antonella Simone Analista finanziario. Socio Fondatore di Exssa. Responsabile area gestione rischio di credito.

INTERVENGONO

Raffaele Bombardieri Research & Development Manager Packaging Granarolo S.p.A.

Luigi De Nardo Professore Ordinario di Scienza e Tecnologia dei Materiali e Ingegneria Chimica “G. Natta”,

Politecnico di Milano.

Giovanni Dotelli Professore Ordinario di Scienza e Tecnologia dei Materiali e Ingegneria Chimica “G. Natta”, Politecnico di Milano.

Mario Grosso Ingegnere Ph.D.; Associate Professor; D.I.C.A. - Environmental Section; Politecnico di Milano.

Alberto Ruggerone Titolare Mobil Plastic S.p.A.

Omar Sozzi Direttore Tecnico Seruso S.p.A.

Antonio Terzoni Amministratore Delegato di Coopbox Group S.p.A.

Marie Aude Tavoso Unità di Assistenza tecnica Sogesid S.p.A. presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.

Massimiliano Vivenzio Presidente Seruso S.p.A.

MODERA E CONCLUDE

Giuseppe Tempesta Avvocato amministrativista, specializzato in Diritto ed Economia delle Comunità Europee. Responsabile Area legale di Exssa.

CONVEGNO

POLITECNICO DI MILANO

AULA ROGERS - Milano - Milano Città Studi - Via Bonardi - Edificio 11 - Piano: Terra

L’ingresso principale dell’Edificio da Via Ampere 2 presenta una scalinata. A lato della scala è presente un ascensore per i collegamenti verticali. È presente un nuovo ascensore dimensionalmente adeguato e accessibile dal livello strada; per l’utilizzo dell’ascensore (per/dal piano dello spazio mostre e per/dal piano degli uffici Presidenza di Architettura) è necessario richiedere la chiave alla portineria di Via Ampere 2 al tel. 02-23992166. La circolazione in piano è agevole. Sono presenti servizi igienici accessibili.

L’accesso principale e carrabile del Campus avviene tramite rampa da Via Bonardi, 9. Nel Campus Bonardi sono presenti parcheggi riservati per i possessori di contrassegno. La circolazione in piano all’interno del Campus è abbastanza agevole. Sono presenti scivoli di raccordo tra marciapiede e sede stradale.