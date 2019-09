Genova Salone nautico: premiata la barca elettrica del Cantiere Ernesto Riva

Il runabout Ernesto, la barca elettrica del Cantiere Ernesto Riva, è rimasto esposto per tutta la durata della rassegna nell'area Yacht&Superyacht raccogliendo molta curiosità e applausi per il suo essere vero esempio di mobilità alternativa e innovativa, pur nel rispetto della tradizione di uno dei più antichi cantieri nautici d'Italia.

Ernesto ha vinto inoltre il premio "Barca dell'anno" della rivista Vela e Motore nella categoria natanti.

GRANDE POTENZIALITA'

Ernesto protagonista del Salone nautico

Un flusso ininterrotto di visitatori, giornalisti, autorità, armatori ha circondato Ernesto nei sei giorni del Salone nautico di Genova, suscitando curiosità, interesse e stupore per la concretezza delle sue potenzialità nella nautica del futuro.



Attorniato dagli yacht di cui è diretto parente per la sua vocazione a tender di lusso, il runabout elettrico ha ricevuto forse l’ultima investitura che gli mancava: il riconoscimento nel panorama italiano per la sua idea rivoluzionaria di una mobilità nautica elegante ed ecosostenibile.

UNA BARCA ECOSOSTENIBILE

Ernesto è uno dei pochi veri esempi di sostenibilità nel settore, tanto da essere stato scelto anche dalle riprese Rai e Mediaset come soggetto emblematico del Salone. A riprova del gradimento del pubblico e degli addetti ai lavori è arrivata per Ernesto anche la vittoria del premio “Barca dell’anno”, categoria natanti, promosso dalla rivista Vela e Motore.

Daniele Riva ritira il premio

Uno dei cantieri più antichi presenti al Salone si è così mostrato come uno dei più innovativi, capace di adattare la tradizione alle nuove tendenze ed esigenze di turismo, nautica e mobilità.

Incessanti le domande al titolare del Cantiere, Daniele Riva, che esprime la sua soddisfazione: “In questa importante vetrina (oltre 180.000 visitatori, ndr) tutti hanno preso consapevolezza della serietà dei progetti del Cantiere Ernesto Riva che, tramite la società ER Innovation, sta avanzando a grandi passi non solo verso la produzione di barche elettriche ma anche verso la fornitura di pacchetti completi per la motorizzazione green nella nautica, comprese colonnine di ricarica per il potenziamento delle infrastrutture, in partnership col gruppo svizzero Ecovolta. Stiamo già lavorando a novità per la prossima primavera”.

UN SUCCESSO ANCHE AL CAMPIONATO OFF-SHORE DI MONTECARLO

Già alla prima uscita dell' ERNESTO RIVA INNOVATION TEAM al Solar & Energy Boat Challenge di Monte Carlo 2018 Ernesto si era piazzato secondo sia nello speed test, sia nella prova offshore su un percorso di 20 miglia. Oltre il risultato sportivo è stata interessante la prestazione: 20 nodi registrati allo speed test e 25 miglia marine percorse ad una media superiore ai 15 nodi in poco più di un'ora.

Al cantiere italiano Ernesto Riva il Financial Times ha dedicato una pagina: ma non basta. Il Principe Alberto di Monaco (foto a fianco) ha voluto provare personalmente la barca e per l'occasione ha consegnato un premio speciale a Daniele Riva per il suo impegno nel campo della mobilità sostenibile.

Ernesto è stato disegnato dallo studio navale Frers. Insomma più che una barca da sport, una barca sportiva che non sacrifica la linea alle prestazioni.