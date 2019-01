Giornalisti. Paolo Perucchini confermato presidente dell'Associazione Lombarda

Paolo Perucchini è stato eletto, per il secondo mandato consecutivo, presidente dell’Associazione Lombarda dei Giornalisti (Alg) che è la più grande realtà territoriale della FNSI - Federazione Nazionale Stampa Italiana.

L'elezione di Perucchini è avvenuta nel corso della prima riunione del consiglio direttivo della Lombarda dopo le votazioni per il rinnovo degli organismi sociali dello scorso dicembre. Elezioni che, lo ricordiamo, hanno registrato il netto successo della componente Stampa Democratica e, più in generale, delle realtà che fanno riferimento alla maggioranza della Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

Bergamasco, 52 anni a febbraio, Perucchini è vicecaposervizio alla redazione Economia del quotidiano L’Eco di Bergamo. La sua conferma alla presidenza è avvenuta con 17 voti a favore sui 30 componenti il consiglio direttivo.

«Proseguiremo l’impegno sindacale che abbiamo sviluppato in quattro anni a sostegno dei colleghi nelle redazioni in tutta la Lombardia – ha sottolineato Perucchini – La crisi dell’editoria è ben lontana dall’essere finita e per questo dobbiamo impegnarci unitariamente a tutela dei diritti, dei posti di lavoro e delle retribuzioni dei giornalisti».

«Continueremo con la Federazione della Stampa – ha concluso – l’impegno a tutela del pluralismo informativo e per il ripristino dei fondi per l’editoria il cui taglio colpisce duramente tutta la categoria e in particolare le realtà del territorio lombardo».

La presenza di Stampa Democratica nel Consiglio Direttivo oltre che con Perucchini, si concretizza con Anna Del Freo, Dea Verna, Andrea Morigi, Giovanni Negri e Claudio Scarinzi tra i professionali. Tra i collaboratori) eletti in seno alla lista condivisa ​​​Collaboratori: dignità e garanzie sono stati eletti Olimpia De Casa, Ilaria Li Vigni e Gabriele Aru.