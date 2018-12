Giuseppe Prinetti espone a Milano, via Santa Marta 11.

Per la prima volta Giuseppe Prinetti ci invita a vedere e ad apprezzare alcune delle sue opere più significative, frutto del suo pensiero interiore e della sua ferma intenzione di proiettarlo sulla tela.

"Vorrei trasmettere un senso di spiritualità attraverso i miei quadri, ed un senso di responsabilità a cui tutti cediamo di tanto in tanto" ci confida il giovane artista.

"Il Maori ed il Memento mori per esempio esprimono la grande saggezza dell'occulto, che a mio parere trascende la paura della morte e ci fa notare l’immensità nascoste nell'esoterico, sempre più conosciute al grande pubblico".

La mostra si svolgerà nei prossimi giorni, martedì 18 dicembre, dalle 10 alle 21 (orario continuato) negli accoglienti e suggestivi locali di via Santa Marta 11, in pieno centro a Milano. Una via stretta e tortuosa, protagonista spesso degli eventi delle "Cinque Vie" e del design milanese, costellata di vetrine di artisti, antiquari, gioiellieri, architetti e designers.

Intimo e prezioso il cortiletto sul quale si affaccia la Galleria, sede dell'esposizione. Un luogo molto adatto alla creatività dirompente di Giuseppe Prinetti, Eppe per gli amici. Un luogo che rievoca grandi valori della storia milanese: fin dai tempi di Lodovico il Moro qui si affacciava la casa dello Zecchiere, incastonata nel cuore dell'isolato, all'epoca prospiciente il viridario, cioè il giardino della casa patrizia, oggi trasformato appunto in questo delizioso cortiletto.

Giuseppe Prinetti

Ma chiediamo all'artista di dirci ancora qualcosa delle sue opere.

"Parlerei anche di Cuore oltre all'ostacolo, che mostra un quadro fatto in puro trance artistico, dove il risultato finale non è inteso all inizio dell'opera. Come in Cuore oltre all'ostacolo anche Wormhole mostra il processo intuitivo che un quadro può nascondere, celando altri misteri della psyche. Tutti i quadri hanno una simbologia legata al trascendentale. Personalmente li ritengo soggetti di grande interesse per me" .

Così conclude, rivogendosi ad amici ed ospiti: "Vi aspetto uno dei prossimi giorni in via Santa Marta 8a. Fisserò al più presto la data"