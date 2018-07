Grande prova degli Italiani al Solar & Energy Boat Challenge di Monte Carlo

Grande prima uscita dell'ERNESTO RIVA INNOVATION TEAM: al Solar & Energy Boat Challenge di Monte Carlo l'e-commuter "Ernesto" si è piazzato secondo sia nello speed test, sia nella prova offshore su un percorso di 20 miglia. Oltre il risultato sportivo è stata interessante la prestazione: 20 nodi registrati allo speed test e 25 miglia marine percorse ad una media superiore ai 15 nodi in poco più di un'ora.

Per il cantiere italiano – nei giorni scorsi il Financial Times gli ha dedicato una pagina, ieri giornalisti delle più importanti testate, da Forbes a a Nautica a Yacht Première hanno voluto provarlo nel porto di Monaco – è stata un’importante occasione di promozione. Ernesto, infatti, ha riscosso una forte attenzione per l’eleganza del design e la cura dello scafo in legno “completamente diverso dai prototipi in carbonio dei concorrenti pensati solo per le corse”. Ernesto è stato disegnato dallo studio navale Frers. Insomma più che una barca da sport, una barca sportiva che non sacrifica la linea alle prestazioni.

Qui i risultati ufficiali.





"Siamo felici, due anni di lavoro sono stati premiati" dichiara Daniele Riva del Cantiere Ernesto Riva, pilota cui si deve il successo nella gara. "Il cantiere ha sempre guardato all’innovazione durante la sua storia. Oggi abbiamo dimostrato che anche sulla mobilità elettrica siamo tra i primi pionieri a livello mondiale e siamo avanti e superiori alla concorrenza internazionale".

UN FUTURO PER LA MOBILITA' ELETTRICA NEL PRINCIPATO

Ing. Marco Casiraghi

Un futuro con le barche elettriche? Ne ha parlato diffusamente ​​​​​, allo Yacht Club Monaco, Marco Casiraghi, ideatoree anima del Solar & Energy Boat Challenge di Monte Carlo durante i numerosi workshops e riunioni tecniche organizzate con l'intervento di docenti universitari e studenti di ingegneria arrivati da tutta Europa. E la UIM - Federazione Mondiale di Motonautica - nella persona del suo presidente Raffeale Chiulli ribadisce il concetto: “Yes, We Care!”

PREMIAZIONE IN TERRAZZA

Durante la premiazione e la cena di gala, sulla affascinante ed esclusiva terrazza dello "Yacht Club de Monaco", disegnato da Lord Norman Robert Foster, Daniele Riva ribadisce: "Con Ernesto Riva Innovation Team andremo avanti col progetto di sviluppo. Abbiamo grandi idee".

Inutile negare l'entusiamo che pervade tutti i membri del team nel corso della premiazione, che segue l'importante riconoscimento già conferito il marzo scorso dall'Union Internationale Motonautique e consegnato dal Principe Alberto di Monaco come apprezzamento dello sforzo compiuto dal Cantiere Ernesto Riva per lo studio e la realizzazione dell'E-commuter "Ernesto".

Il principe Alberto consegna la targa premio nel marzo 2018

Nella foto: Raffele Chiulli, il Principe Alberto di Monaco, Marco Casiraghi, Daniele Riva e Mani Frers