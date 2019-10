Halloween. I Love Poke propone, su Instagram e Facebook, la sua Mistery Bowl

In occasione di Halloween, la festa più terrificante dell’anno, I Love Poke propone, su Instagram e Facebook, la sua Mistery Bowl, svelando, ogni volta, sino al 31 ottobre, un pezzo del Mistero degli ingredienti. A parte la focaccia colorata, a parte la base di riso nero, quale sarà la nuova mystery salsa?

Chi indovinerà vincerà la Mistery Blowl dal 31 ottobre all’8 novembre. Se volete iniziare a giocare: #fishortreat, #misteryBowl. Sulla pagina ilovepoke.official, poi, tutti potranno seguire le briciole -e i pezzi del puzzle- nelle stories fino al 31 Ottobre.

NUOVI STORE

I Love Poke ha appena inaugurato un nuovo store in piazza Oberdan a Milano, ma anche a Porta Romana e a Torino, in via Antonio Bertola 17/C e si prepara alle nuove aperture a Bologna e in altre città, ma anche all’introduzione dei nuovi prodotti invernali... Stay Tuned!

IL POKE

Ormai è da tempo il nuovo trend, il POKE, tradizionale piatto hawaiano che gli isolani preparavano come insalata di pesce crudo influenzata dalla cucina giapponese e vestita con frutta tropicale, verdura e ingredienti esotici, come alghe, tobiko, o sesamo. Questo modello alimentare è stato trasferito per la prima volta in California pochi anni fa e sta riscuotendo grande successo ovunque.

Ma i primi a introdurre la ciotola Poke a Milano come concetto di "fast-food sano" sono i creatori di I LOVE POKE, sinonimo di cibo fresco, sano e di alta qualità. Noi siamo ciò che mangiamo, per questo motivo il nostro corpo ha bisogno di assumere alimenti freschi nella forma più grezza, privi di conservanti e ricchi di sostanze nutritive. Il piatto è un pasto bilanciato composto da proteine (pesce, pollo, carne, tofu), vitamine (insalata, frutta e verdura), grassi sani (noci, omega3, avocado, olio d'oliva, ecc.) e carboidrati (riso integrale, frutta/verdura). Soddisfa tutte le restrizioni dietetiche e non scende a compromessi sul gusto. Tutti possono mangiarlo, vegani, vegetariani, coloro che seguono un’alimentazione keto-dietetica, o a basso contenuto di grassi, o a base di carne, ma anche per chi segue la dieta body-building.

L'ANIMA DI I LOVE POKE

La vera anima di I Love Poke -ed è questa la caratteristica che nessun imitatore di Poke ha- è Rana Edwards, titolare e medico di chimica farmaceutica che ha capito da sempre cheil segreto della salute e del benessere sta nel modo in cui investiamo in ciò che nutriamo con il nostro corpo. Questo è il motivo per cui ha ricercato e creato un modello di business in cui ogni ingrediente è offerto nella sua forma più fresca e naturale, in un concetto simile al movimento "Farm to table" negli Stati Uniti, pur mantenendo un'atmosfera informale di Alohaaa dalle splendide isole delle Hawaii.

RANA EDWARDS

Rana ha un dottorato in chimica farmaceutica medicinale, certificato dalla Harvard University (scuola di salute pubblica - Dipartimento di Nutrizione) di T. H. Chan, è sempre stata interessata ai trattamenti a base naturale e alla nutrizione e continua a ricercare le scoperte più aggiornate sul campo. Questo è il motivo per cui ha incorporato tutta la sua esperienza nella creazione di un menu super bilanciato nutrizionalmente, senza glutine, con molte opzioni per varie restrizioni dietetiche. E ha lanciato valori nutrizionali di ogni ingrediente sul sito Web di I Love Pokè perché è molto importante per le persone capire cosa stanno consumando e come la loro SCELTA ALIMENTARE stia aggiungendo valore al loro benessere.

Chiediamo a Rana Edwards: "Perché hai creato un format di questo tipo?"

"Volevo condividere la cultura alimentare CUSTOM, FAST, FRESH & HEALTHY di New York e California con gli italiani.

CUSTOM = Rispettiamo le preferenze delle persone e il gusto diverso nel cibo, questo è il motivo per cui non viene preparato nulla, il cliente sceglie ogni singolo ingrediente e ogni ciotola viene preparata sul posto. VELOCE = negli Stati Uniti non abbiamo un'intera ora di pranzo, e tutto si muove così velocemente, quindi abbiamo dovuto adattare la velocità della preparazione del cibo per fornire il miglior servizio. Stiamo anche incorporando la tecnologia e le esigenze del mercato su base giornaliera per aggiornare il modello di business. Ad esempio, siamo presenti su tutte le piattaforme di consegna e abbiamo una piattaforma di pre-ordine sul nostro sito Web per aiutare le persone a fuggire dalla lunga fila durante le ore del pranzo.

FRESCO = Ogni mattina il pesce intero viene consegnato, pulito e preparato per essere servito. Frutta e verdure sono tagliate fresche ogni giorno. La nostra chiave del successo è la QUALITÀ, ogni ingrediente è selezionato e servito fresco".