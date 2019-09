Hollywood Milano. Unbroken Steel. Vili Gage ed ELIO protagonisti venerdì 20

UNBROKEN STEEL

Venerdì 20 Settembre, dalle ore 22,00, all’Hollywood di corso Como potrete assistere a un red carpet e a un fashion show d’eccezione, quello di Villiani Couture.

LA PIATTAFORMA ELIO

L’evento, in collaborazione con Globo Communication, vedrà presente ELIO, la nuova tecnologia che soddisfa le esigenze del privato e del pubblico per la promozione e la tutela delle eccellenze Made in Italy nel settore del lusso.

Questo ecosistema tecnologico volto a rivoluzionare l’acquisto a distanza, consente all’acquirente di decidere dove e come fare shopping in un’esperienza quasi identica a quella in store. Applicata agli smart glasses Epson Moverio, la piattaforma ELIO permetterà ai buyer e ai personal shopper presenti alla sfilata del brand Villiani di trasmettere in diretta lo show a Parigi, sul tablet di Kazuyoshi Yamamoto, Presidente e COO, Epson Europe B.V.

LA COLLEZIONE VILLIANI

La prima collezione del brand Villiani della linea Couture è una avant-à-porter luxury collection ispirata dall’artista Antonio Urzi e le sue uniche creazioni di metallo fatti sia per l’alta moda che per il palcoscenico mondiale e da lì proviene anche il nome della collezione “Unbroken Steel”.

Prendendo spunto anche da alcuni movimenti artistici come l’art decò e il futurismo la collezione ha delle linee geometrice e tagli particolari che mettono in evidenza le forme femminili e sottolineano la bellezza naturale, esprimendo uno stile ed eleganza un po’ stravaganti ma nello stesso tempo classici. Dando tantissima importanza al dettaglio, i materiali e i tessuti utilizzati nella collezione sono molto ricercati. Gli accessori come le cerniere metallizate applicate e i tessuti come il neoprene, il jersey di cotone e la seta doppiata entrambi con dei fili metallici incorporati ne sono la testimonianza. Ci sono anche la eco pelle argentata per alcuni capi interi e molti piccoli dettagli, e anche un tessuto tecnico forato a laser che dà molto volume e leggerezza allo stesso tempo.

IL BRAND VILLIANI

Villiani ha due linee principali che sono la linea Couture - composta da vestiti limited edition con lavorazioni e tessuti particolari e la linea Prime che è composta principalmente da vestiti causal come le magliette stampate e gli accessori per cellulari.

Vili Gage

Il brand è stato creato nel 2017 dalla giovane designer Vili Gage che si è laureata nel 2013 in fashion design e nel 2015 in Art direction di alta moda. La designer ha concepito diverse esperienze lavorando come freelance designer per diversi progetti creando delle capsule collection e anche come stylist e fashion coordinator per dei scatti fotografici e installazioni di alcuni brand mondiali come Emilio Pucci, Marni, Moschino, Maision Martin Margela, Dolce & Gabbana e altri. Vili Gage propone anche degli abiti fatti su misura per lo stesso brand, creando dei vestiti meravigliosi che seguono al massimo le richieste del cliente.