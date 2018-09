Hosteria della Musica alla Ferrovia rilancia le serate glamour di Milano

All’angolo fra via Vittor Pisani e via Pirelli, sotto la maestosa mole del grattacielo Pirelli e a un passo dall’Auditorium Giorgio Gaber e dalla Stazione Centrale, Hosteria della Musica è l’atmosfera ricercata dal design elegante e moderno dove ogni dettaglio è più che una nota!

Dinner Live Shows

A Milano dunque alla già nota Hosteria della Musica nel cuore di Brera, in Vicolo Fiori, 2, con la sua atmosfera classica e la cortesia del suo personale, si affianca da qualche tempo la Hosteria della Musica alla Ferrovia: nasce per offrire al suo pubblico piatti dai sapori originali, cucinati con ingredienti di prima scelta selezionati per sapore, provenienza e genuinità in un altro dei punti focali della città. Il menù è ricco di piatti della tradizione italiana, della sezione steak house e dessert tutti da scoprire. Dietro alla passione per la cucina riserba una piacevole seconda personalità: quella musicale che si fonde nei più bei Dinner Live Shows di Milano.



Aperta dal mattino alle 12 fino alle 2 di notte Hosteria della Musica alla Ferrovia desidera appagare il palato e i sensi con un menu dedicato e un programma artistico per serate speciali dalle note jazz, pop, soul, ambient, capace di soddisfare il gusto musicale dell’ampia e differenziata platea milanese. Hosteria della Musica alla Ferrovia, è la location ideale per i grandi eventi: di fronte alla magnifica Stazione Centrale è adatta a meeting, conferenze, incontri aziendali o feste private. Ospita fino a 400 posti a sedere, puntando sempre su cucina di alto livello, musica dal vivo, servizio professionale e… momenti indimenticabili!

Alla festa di fine settembre, organizzata anche con il contributo di FPS-Eventi di Massimo Fontana, c’erano più di 500 ospiti: nessun problema organizzativo, grazie alla grande competenza del personale e alla vasta superficie del locale. Cocktails e buffet per tutti: nessun imprevisto, ospiti affascinati dal locale e dalla sua capacità di accogliere senza battere un ciglio un afflusso così numeroso.

Hosteria della Musica alla Ferrovia



Milano - angolo via Vittor Pisani - via Pirelli

MM Linea verde e Linea gialla – Fermata Centrale

Per organizzazione eventi: FPS Eventi – Massimo Fontana - tel. 02 3655 5429 cell. 392-1267730

info@fps-eventi.it Tutti i venerdì serate speciali per ospiti speciali.



Menù Pizza 25€ a Persona con Pizza/Dessert Caffè e Bibita 🥤

Aperitivo Royal-Buffet 12€ con 1 Consumazione e 1 Degustazione di Vino o Prosecco 🥂

Possibilità di prenotare Tavoli d’appoggio per l’Aperitivo. 🥂

🍾 di Champagne 120€

di Superalcolico 100€

Bottiglie di spumante €50

Ingresso dalle 22,30 in lista 10€ comprensivo di 1 consumazione