“Il Libraio”. Il nuovo libro dell'avvocato-scrittore sanremese Alberto Pezzini

“Il Libraio”

Il libraio, protagonista del nuovo romanzo poliziesco fresco di stampa dell'avvocato-scrittore sanremese Alberto Pezzini, è Gianni Prati, un ex-medico che si è riciclato come commerciante di libri antichi o libri usati. Alle spalle ha un'aura un po' misteriosa. Per un debito di gratitudine finisce a indagare su di una serie di morti sospette.

Uno stile inconfondibile

Ancora una volta Alberto Pezzini riesce ad appassionare il lettori con il suo stile scorrevole, corroborato ad ogni passaggio da citazioni colte e gustose, che si inseriscono come riferimenti irrinunciabili nel corso del racconto.

Alberto Pezzini

"E' un libro un po' diverso - ci dice Alberto Pezzini - nel senso che ho sempre creduto che la prima qualità di uno scrittore è di divertirsi quando scrive. E questo personaggio, che avevo immaginato tempo fa, è iniziato a ritornarmi in mente e ad appassionarmi. Ma soprattutto mi sono divertito e sono andato avanti con questo libro fino a quando non l'ho finito."

Ci sarà un seguito per il personaggio di Gianni Prati? Darà origine a una serie di romanzi che possano sviluppare sempre più la sua capacità investigativa? Se lo augura l'autore, ma ce lo auguriamo anche noi ...

In un'intervista su "Imperia TV" si chiede ad Alberto Pezzini di parlare della sua ultima fatica letteraria.

"Si un po' il t‭ermine "fatica letteraria" mi fa sorridere, ma in effetti questa è stata un po' una fatica" ammette l'autore. Ma non ci crediamo. Alberto Pezzini, nato nel 1967 a Sanremo dove vive e lavora, non sa che cosa sia la fatica di scrivere. Per lui è puro divertimento. Per lui la penna scorre da sola sul foglio, come si soleva dire nel secolo scorso. Oggi diremmo che i tasti del suo portatile cliccano da soli.