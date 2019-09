Il Municipio 1 di Milano inaugura la “Casa delle Farfalle blu”

Il 21 settembre prossimo a Milano verrà inaugurata “LA CASA DELLE FARFALLE BLU”:

ore 10,30 presentazione e saluti istituzionali presso l’ Istituto Marcelline di Via Quadronno 15

ore 11,00 open day della “LA CASA DELLE FARFALLE BLU” presso la sede di Via Vigoni 3

LA CASA DELLE FARFALLE BLU

LA CASA DELLE FARFALLE BLU è un progetto innovativo per accogliere i minori dai 3 ai 16 anni con diagnosi di autismo e le loro famiglie, a cui partecipa l’associazione di genitori PORTAMI PER MANO.

LA CASA DELLE FARFALLE BLU è un progetto in rete: unisce le competenze cliniche del Centro UmanaMente, del Centro Educativo Il Balzo e delle Arti Terapie dell’Associazione La Porta Socchiusa, patrocinato dal Consiglio di Zona 1 del Comune di Milano.

L'EVENTO

Parteciperanno la dr.ssa Diana De Marchi consigliera comunale e Presidente Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili, l' Avv. Fabio Arrigoni Presidente del Municipio 1, il Dott. Luca Foschi Assessore Municipio 1 Cultura, Biblioteche, Centri di Aggregazione Sport e Giovani, l’Avv. Giampaolo Giorgio Berni Ferretti, ViceCapogruppo e Responsabile Politico di Forza Italia del Municipio 1, la Dr.ssa Silvia Soresina, Assessore Municipio 5 Educazione e Istruzione, dr.ssa Anna Maria Caruso Magistrato Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza, Alessandro Morelli Deputato.

Sottolinea l’importanza dell’iniziativa il consigliere di Municipio 1 Berni Ferretti. Il consigliere Berni Ferretti è particolarmente attento alla problematica dell'autismo - e in particolare dell'autismo infantile - dal momento che, come ci confida "Nel corso delle mie attività istituzionali ho dovuto constatare purtroppo spesso, troppo spesso, i problemi che i bambini e le loro famiglie si trovano a dover affrontare ogni giorno".

PROGETTI CONCRETI

Questa del 21 settembre è una prima iniziativa, che il Municipio 1 ha fortemente voluto proprio per incominciare a portare all ’attenzione della nostra città progetti concreti per sostenere le famiglie con figli autistici dando loro concrete opportunità di integrarsi nel tessuto sociale come parte attiva e preziosa.