Alessia Potecchi ha tenuto un'interessante relazione al recente Convegno sull'Europa e il rapporto con le superpotenze, dibattito incentrato sulla presentazione del libro di Marco Marazzi e Luca Ciarrocca "Intervista sulla Cina. Come convivere con la nuova superpotenza globale".

Chiediamo ad Alessia Potecchi su quale argomento, in sintesi, si è sviluppata la sua relazione al convegno

"Nella mia riflessione ho voluto partire dalla bella pubblicazione di Marco Marazzi e Luca Ciarrocca "Intervista sulla Cina. Come convivere con la nuova superpotenza globale" che abbiamo presentato di recente a Milano in un dibattito molto partecipato e importante patrocinato dalle Fondazioni Bruno Buozzi e Pietro Nenni e dal PD Metropolitano. Il libro fa luce in maniera dettagliata e intelligente su quella che oggi sta divenendo sempre di più un gigante economico e politico, la Cina. Un paese in forte crescita da anni, oggi è la 2° potenza economica che si avvia a divenire la prima. Un paese comunista, con un forte accentrato controllo politico. Il suo leader Xi Jinping ha mostrato tutta quanta la sua forza quando nell’ottobre 2017 ha annunciato un programma che porterà entro il 2050 il paese a diventare una vera e propria superpotenza in concorrenza con gli USA e con la Russia. In questo contesto l’Europa declina, si disarticola, si divide. L’unità politica è l’unico antidoto alla sua lenta ma inesorabile emarginazione. Ecco perché è importante guardare alla Cina. Gli interessi economici e politici di Pechino trovano sbocchi un po’ ovunque, infatti i cinesi acquistano diverse aziende in Europa, investono molto finanziando progetti in Medio Oriente, Africa, Asia."

Vengono toccati, nel libro da lei citato, i complessi rapporti fra Cina e Stati Uniti?

"Nel libro viene affrontata e documentata con molti particolari la guerra commerciale in atto tra USA e Cina. Trump vuole cambiare radicalmente la situazione di squilibrio della bilancia commerciale degli USA con la Cina. E’ convinto che la Cina attivi pratiche commerciali scorrette. Questo è vero solo in parte, le regole del WTO (Word Trade Organization) devono essere applicate per appianare le controversie, gli USA però non rispettano tali regole. Infatti, invece di attivare le corrette procedure come era già stato fatto per l’Europa con la vicenda AIRBUS, da parte di Trump è stata presa la decisione, in modo prepotente, di imporre dei dazi esagerati che mettono gli americani fuori dalle regole multilaterali. Questo atteggiamento probabilmente è dovuto al fatto che la Cina ha presentato il suo programma Manifacturing 2025 con il quale si prefigge di crescere economicamente con un mix di investimenti statali e con acquisizione di tecnologie. Gli Usa in questo contesto hanno provato a rallentare questo percorso e poiché non riescono a farlo con le regole del WTO lo fanno con un’azione che diventa pericolosa per le stesse aziende americane che hanno rapporti con la Cina. La politica dei dazi e delle barriere doganali, come la storia insegna, è l’anticamera della conflittualità politica ed è la madre di pericolose forme di nazionalismo e di populismo".

Ma allora la situazione dell'Europa non è molto felice.

"In mezzo a questa competizione ci sono l’Europa e anche l’Italia che se non si rafforzano rischiano di essere schiacciate tra i tre colossi, Cina, Russia e USA : “Il classico vaso di coccio tra i vasi di ferro” come scriveva Alessandro Manzoni. Non è facile come affermano gli autori nel libro intervista, quantificare i danni : da una parte la Cina ultimamente ha abbassato i dazi all’importazione su molti prodotti di consumo quindi avvantaggiando anche l’export italiano ma dall’altra ha imposto dazi selettivi su prodotti americani e quindi diverse aziende europee che producono in USA per esportare poi in Cina sarebbero inevitabilmente penalizzate. Inoltre i dazi spropositati americani sui prodotti cinesi potrebbero spostare la loro diffusione sul nostro mercato spingendo a sua volta l’Europa a reagire con dazi ritorsivi per salvaguardare i suoi prodotti.

Che cosa suggerisce allora?

"L’Italia e l’Europa devono rafforzare le relazioni con la Cina all’interno di un quadro di regole certe che agevoli la libera circolazione delle merci e degli investimenti in maniera equa e reciproca. Infatti la realizzazione della cintura economica della Via della Seta per internazionalizzare le aziende cinesi deve essere un progetto che consenta alle imprese europee di espandersi e di accedere ad un bacino, quello Euroasiatico, con nuove e importanti opportunità. Dobbiamo cioè convincerci che il miglioramento dei collegamenti infrastrutturali tra Europa e Asia sia a tutti gli effetti “Two Ways” cioè reciproco. Occorre fare questa scelta senza esitazioni perché la Via della Seta sia per noi una formidabile occasione per fare imboccare all’Italia e all’Europa la via dello sviluppo."

Insomma la Cina ha assunto un ruolo centrale negli scambi commerciali.

Mai come in questo momento la Cina è un interlocutore importante nello scenario politico, economico e finanziario che caratterizza il dibattito in corso tra i partiti in Italia, in Europa e nel mondo. L’Italia ha delle buone opportunità, negli ultimi anni si sono succeduti incontri importanti in Cina. Prima Mattarella come Presidente della Repubblica, poi Gentiloni come Presidente del Consiglio e infine Tria come Ministro dell’Economia hanno avuto, in una linea di continuità, incontri importanti per favorire delle intese. La nuova Via della Seta che sta a cuore a Xi Jimping è la via scelta dalla Cina per la sua espansione nel mondo dall’Asia, all’Africa, all’Europa. Si chiama “Belt and Road Iniziative”, un piano per realizzare infrastrutture di trasporti e di logistica per creare dei collegamenti tra Cina e terminali considerati strategici in Europa come in Medio Oriente e in Africa. Il progetto cinese è grandioso, più di mille miliardi di dollari con il coinvolgimento di 60 Paesi. Ferrovie per la parte terrestre e porti per la parte marittima, sono gli assi portanti del progetto. I porti di Trieste e Genova rivestono un importante ruolo in questo disegno strategico. L’Italia può anche favorire l’investimento dei surplus cinesi nel debito pubblico per finanziare progetti infrastrutturali."

Allora c'è un ruolo anche per l'Europa?

"Il rapporto con la Cina in una fase nella quale ci sono difficoltà con gli USA e con la Russia, può essere per l’Europa una grande opportunità. Né va dimenticato che la Cina, a differenza degli americani e dei russi, è interessata all’unità, all’autonomia, alla competitività dell’Europa e questo rafforza l’importanza per l’Europa e per l’Italia di guardare oggi più che mai in quella direzione."