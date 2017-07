Jean Claude Pinto presidente del Porta Vercellina

Jean Claude Pinto dal 1° luglio 2017 subentra a Roberto Pedretti nella carica di presidente del Rotary Club Milano Porta Vercellina.

Nella splendida cornice di Palazzo Visconti, insieme ad oltre 70 tra soci del Club ed amici si è svolto il Passaggio della Campana tra il Presidente uscente Roberto Pedretti ed il Presidente entrante Jean Claude Pinto. Roberto Pedretti ha ricordato le iniziative portate avanti nel corso dell'anno, in particolare il lancio del Progetto per la prevenzione delle Malattie Cardio Cerebro Vascolari.



Jean Claude Pinto, oltre a complimentarsi a nome personale e del Club con Roberto per quanto fatto, ha ricordato l'importanza del nuovo anno che celebrerà i primi "40 Anni" del Club Milano Porta Vercellina. Inoltre ha rimandato al prossimo 3 Luglio per la presentazione del Programma: ci aspettiamo in questa conviviale una buona presenza di soci per approvare i progetti e confermare la condivisione degli obiettivi fra tutti noi.



Nel corso della serata sono state conferite cinque onorificenze Paul Harris Fellow ad altrettanti soci del Club che si sono distinti nel corso dell'anno per un particolare impegno rotariano: Aldo Aletti, Rocco Gigi Allegreni, Andrea Gottardo, Alfredo Molteni Corbellini, Giovanni Savoia.

LA STORIA DEL CLUB







Giuseppe Origoni, socio del Club padrino Milano Ovest, nella primavera 1978 lancia l'idea di un nuovo Club e fissa il primo incontro presso il Circolo della Stampa, Palazzo Serbelloni. Da Zurigo (da cui dipendono tutti i Distretti italiani) viene comunicato che "Il Rotary Club Milano Porta Vercellina" è stato ammesso ufficialmente a far parte del Rotary International il 22 giugno 1978.

Il "Vercellina" adotta quale sua insegna lo stemma che era stato il "simbolo d'arme" della contrada di Porta Vercellina dal '600 a tutto il '700: bande rosse alternate a bande bianche in obliquo da destra verso sinistra.Il 13 novembre 1978 il Governatore Giovanni Gavazzi consegna nelle mani del presidente Origoni la "Charta" che sancisce così l'appartenenza del Club al Rotary International.