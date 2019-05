Just Cavalli con Veuve Clicquot e Maison D’Huitres Amelie. E' Clicquology Time

Clicquology Time

Dopo la Milano Food Week 2019, Just Cavalli, il locale più elegante della città, all’ombra della Torre Branca, in viale Camoens, nello splendido giardino estivo, propone settimane dedicate alle eccellenze.

All’ora dell’aperitivo i brand del food & wine daranno appuntamento a tutti gli appassionati per imperdibili appuntamenti in un vero e proprio percorso enogastronomico con le loro specialità, come è nello stile di Just Cavalli che, nel suo ristorante esclusivo, propone piatti simbolo del Made in Italy con tocchi internazionali.

Veuve Clicquot Rich e Maison D’Huitres Amelie

Dopo la serata che ha visto come protagonisti Gianluca Vacchi alla consolle e il DJ Nicola Zucchi, il 31 maggio, dove tutti gli ospiti si sono scatenati al grido di “Enjoy”, mercoledì 5 Giugno, dalle 19,30, protagonisti saranno Veuve Clicquot Rich e Maison D’Huitres Amelie, la regina delle ostriche, con un ostricaro esperto che sarà presente durante l’evento e che offrirà ai presenti queste delizie del mare.

Ostriche che crescono tra l’Oceano Atlantico, l’isola di Oléron e il fiume Seudre, in una parola l’eccellenza. Nasce nel 2014 la Maison D’Huîtres Amélie, che ha fatto tesoro dell’antica produzione francese di ostriche e ha subito conquistato il mercato spagnolo e francese: ora finalmente si è affacciata anche al mercato italiano. Ha scelto Milano e il Just Cavalli per una serata esclusiva.

Ultimo nato della Maison di Champagne Veuve Clicquot, lo champagne Veuve Clicquot Rich sorprende per la sua audacia e la sua originalità. La Maison ha introdotto un modo completamente nuovo di degustare lo Champagne, ispirandosi all’arte della mixologia. Veuve Clicquot Rich proporrà con il suo effervescente e fashion carretto lo champagne, che verrà servito ai presenti.

Il rituale

Clicquology. Veuve Clicquot Rich è stato creato per abbinarsi a ingredienti scelti, capaci di far emergere il mixologist anzi il CLICQUOLOGIST in ognuno di noi. Veuve Clicquot con esperti di mixologia ha selezionato gli ingredienti ideali che esaltano in modo naturale gli aromi del vino, aggiugendo un tocco unico. Le caratteristiche note sono esaltate dalla presenza di selezionati ingredienti, come ananas, scorza di pompelmo, cetriolo, peperoni, o tè, tutto on the rocks.

VEUVE CLICQUOT RICH

Veuve Clicquot Rich è lo Champagne creato espressamente per la mixologia! Creare la propria esperienza di degustazione non è mai stato così divertente!!!