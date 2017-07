La Cina investirà su Trieste e sui porti italiani? Sembra proprio di sì. Insieme alla delegazione del Ministero dei Trasporti cinese arrivata a Trieste in occasione dell’Implementation Meeting of Eu-China Maritime Agreement, organismo multilaterale per migliorare le condizioni del trasporto marittimo, sono arrivati rappresentanti di Cosco (China Ocean Shipping Company), gigante cinese delle spedizioni marittime. Parrebbe allora vera la notizia che la Cina stia valutando un investimento sui porti italiani, come emerso del resto dalle parole del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni nel corso della sua partecipazione al Forum internazionale di Pechino sulla Via della Seta (14-15 maggio scorsi).

TRIESTE HUB IDEALE PER I TRASPORTI MARITTIMI



“Trieste avrebbe le caratteristiche ideali per proporsi come uno dei Hub di riferimento Comunitari” afferma sul suo sito Giuliano Brunello Zanitti. “Le sue peculiarità si possono identificare in: 1. Posizione strategica. 2. Le 4.000 miglia di vantaggio nei confronti degli Scali nord Europei, per i volumi dell’interscambio merceologico Euro Asiatico in transito nel Mediterraneo. 3. Il vasto bacino naturale di riferimento alimentato dal Corridoio Baltico Adriatico. 4. I profondi fondali naturali di 18 m presenti nel Golfo di Trieste. 5. Il Regime di Porto Franco presente nel territorio Triestino”.

LA VIA DELLA SETA MARITTIMA

Sul sito www.agichina.it Alessandra Spalletta affronta con chiarezza il tema. “La vera sfida del rilancio della connettività promosso dalla Cina lungo le antiche rotte sui mari, la Via della Seta Marittima del Ventunesimo secolo, per l'Italia si gioca sui porti. Con il raddoppio del Canale di Suez nel 2015, il Mediterraneo ha assunto una nuova centralità. Dopo l'acquisizione del Pireo da parte di Cosco (China Ocean Shipping Company) nel 2016 per un valore di circa 360 milioni di euro, il numero di container che il porto greco movimenta è passato da 500mila a 3,1 milioni. Questo, come altri investimenti in programma, ad esempio la possibile acquisizione del porto algerino di Cherchell, se da un lato rendono il Mediterraneo più competitivo, dall'altro lato rischiano di sottrarre traffico ai porti dell'Adriatico: Ravenna, Venezia e Trieste. Nessuno ha dimenticato il fallito accordo su Gioia Tauro, che occupa nel Mediterraneo una posizione centrale e sarebbe stato per i cinesi il porto ideale sul quale investire. Cosco si è scontrato con le criticità del nostro sistema di governance. Quella è una partita persa”.







In realtà non è proprio così. L’Italia ha ancora una bella partita da giocare, soprattutto in termini di sicurezza e serietà percepita dai futuri utilizzatori. Ad esempio il porto di Venezia viene indicato, nella documentazione recentemente circolata, come il terminale europeo della Via della Seta Marittima. Ivan Scalfarotto, sottosegretario allo Sviluppo Economico, nel febbraio scorso dicharava: "L'Italia, avendo un ruolo di ponte tra Europa e Oriente, si candida in modo autorevole per avere un ruolo importante: attraverso l'Italia si arriva al cuore dell'Europa". In effetti, rispetto al Pireo, i porti di Trieste, Genova e Venezia arrivano al centro dell'Europa molto più rapidamente.

L'AMBASCIATORE ITALIANO ETTORE SEQUI

L'Ambasciatore italiano in Cina, Ettore Sequi, ha confrmato che i porti italiani sono "fortissimi in termini di logistica, di profondità dei fondali, di celerità delle procedure doganali, di collegamenti via ferrovia e via strada. Vanno visti in modo complementare al Pireo. I traffici che arrivano nel porto greco devono compiere una via più lunga per arrivare al centro Europa, e oltretutto le infrastrutture sono ancora da costruire. Le nostre invece sono già pronte e i porti già funzionanti". Un concetto che Gentiloni ha ribadito a al Forum Internazionale di Pechino Belt and Road il 14 e il 15 maggio.

TRIESTE UNICO PORTO FRANCO EUROPEO

Trieste con il decreto attuativo del 27 giugno scorso è stato riconosciuto porto franco internazionale (cioè libero da dazi doganali o con regolamentazione dei tassi favorevoli), unico in Europa. "Durante la recente missione in Cina abbiamo visto brillare gli occhi degli interlocutori quando si sentivano dire che siamo l'unico vero porto franco esistente in Europa, in cui si può fare anche manifattura industriale", aveva detto il presidente dell'Autorità di sistema portuale dell'Adriatico orientale, Zeno D'Agostino, durante la conferenza stampa congiunta con il ministro Graziano Delrio e il presidente del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani.

IL G7 A PECHINO



Paolo Gentiloni è stato l'unico leader del G7 a riunirsi a Pechino con altri 29 capi di stato e ministri di oltre 80 Paesi. La partecipazione di Gentiloni al Forum di Pechino è stata "molto apprezzata" in Cina e ha dato un "forte impulso" al dialogo. Lo ha detto all'AGI l'ambasciatore italiano in Cina Ettore Sequi. L'obiettivo del governo di far inserire i porti italiani tra i terminali della via della seta marittima è diventato più concreto. "La leadership cinese ha dichiarato esplicitamente l'intenzione di volere investire su Trieste e Genova. Avverrà. C'è una data x; c'è un impegno", aveva affermato il presidente del Consiglio. E non c'è concorrenza con il porto del Pireo: "Sono progetti diversi che possono essere sviluppati in modo diverso e parallelo".



Secondo gli ultimi dati disponibili, ogni anno tra Asia ed Europa i container che viaggiano via nave hanno un valore di oltre 20 milioni di TEU (Twenty-Foot Equivalent Unit, Unità equivalente ad un contenitore da 20 piedi). "In questa architettura, i porti italiani sono fondamentali", ha sottolineato Sequi. Anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Delrio nel febbraio scorso aveva dichiarato: "Il sistema portuale e ferroviario italiano è già pronto ad accogliere le merci della nuova Via della seta. Noi abbiamo già il sistema dell'alto Adriatico, con Venezia e Trieste, il sistema dell'alto Tirreno con Genova e il porto di Taranto che sono pronti ad accogliere merci e a portarle nel cuore dell'Europa e nell'Est europeo".