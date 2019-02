La "Dama con l'Ermellino" di Leonardo da Vinci sulle monete da 2 euro

In occasione del 500° Anniversario della morte di Leonardo da Vinci, il Ministero dell’Economia e Finanze ha emesso la moneta commemorativa dal valore nominale di 2 euro, realizzata dal Poligrafico e Zecca dello Stato per celebrare l’artista e inventore toscano, considerato uno dei più grandi geni dell’umanità.

LA PRIMA EMISSIONE DEL 2019

La moneta costituisce la prima emissione della Collezione Numismatica 2019 dedicata a personaggi ed eventi che hanno segnato la storia del ‘900. A febbraio, insieme ad altre monete della Collezione, verrà presentata ufficialmente al pubblico internazionale del “World Money Fair” evento vetrina della numismatica mondiale, che si tiene ogni anno a Berlino e che da sempre assegna alla Zecca italiana importantissimi riconoscimenti per la qualità e il pregio dei propri prodotti. La moneta, disponibile in finitura proof e fior di conio, è stata realizzata dall’artista incisore Maria Angela Cassol e prodotta presso le Officine della Zecca di Roma con una tiratura di 5.000 pezzi.

Sul dritto è rappresentato un particolare del dipinto a olio su tavola “Dama con l’ermellino”, conservato oggi al Museo Czartoryski di Cracovia e considerato una delle opere simbolo dell’arte rinascimentale di cui Leonardo da Vinci fu uno dei massimi esponenti.

I DETTAGLI

Nel campo di sinistra della moneta, troviamo la scritta “Leonardo”, la sigla dell’autore Maria Angela Cassol “MAC” e il monogramma “RI”, acronimo della Repubblica Italiana; nel campo di destra invece, “R”, identificativo della Zecca di Roma e le date “1519-2019”, rispettivamente anno della scomparsa di Leonardo e anno di emissione; nel giro, infine, le dodici stelle dell’Unione Europea. L’emissione con data odierna, sarà presto disponibile sul nuovo sito www.shop.ipzs.it oltre che sul Sito del Dipartimento del Tesoro (http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/monetazione/).

ALTRE EMISSIONI DEL 2019

Sul sito dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato saranno disponibili le altre emissioni previste nel corso dell’anno:

• Moneta da 5 euro in argento con inserti colorati - 150° Anniversario della Ragioneria Generale dello Stato • Moneta da 20 euro in oro - Serie Europa Star Programme “Il Rinascimento” • Moneta da 10 euro in argento con inserti in oro - Serie Esploratori “Cristoforo Colombo” • Micro-moneta da 10 euro in oro - Serie Imperatori Romani “Augusto” • Moneta da 5 euro in argento - Centenario della scomparsa di Cesare Maccari • Moneta da 10 euro in argento - Serie Italia delle Arti “Duomo di Milano” – Lombardia • Moneta da 5 euro in argento - Serie Italia delle Arti “Santa Maria del Fiore” - Firenze, Toscana • Moneta da 5 euro in argento con inserti colorati - Serie Eccellenze Italiane “Vespa” - colorata • Moneta da 5 euro bimetallica bronzital e cupronickel con bordo poligonale a 16 lati - 50° - Anniversario della fondazione del Comando dei Carabinieri per la tutela del Patrimonio Culturale • Moneta da 5 euro in bronzital - Centenario dell'Associazione Nazionale degli Alpini • Moneta da 5 euro bimetallica bronzital e cupronickel con bordo poligonale a 16 lati - Centenario della nascita di Fausto Coppi • Moneta da 5 euro in argento con inserti colorati - 30° Anniversario della caduta del muro di Berlino • Moneta da 5 euro in argento con inserti colorati - 50° Anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna

Tutte le nuove emissioni 2019 saranno esposte e visibili, nel corso dell’anno, anche presso il corner numismatico della Biblioteca del Dipartimento del Tesoro creato all’interno del Palazzo delle Finanze e aperto al pubblico previa richiesta di accesso a dt.biblioteca@mef.gov.it.