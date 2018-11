La filosofia: puro pensiero astratto o pratica di vita?

Philosophical Practices. Può la filosofia, da puro pensiero astratto, tornare a farsi pratica di vita?

“La Metrica dell’Apparenza” è stato scelto per essere presentato nella storica sede del Circolo Filologico milanese, ambiente frequentato dai nomi più illustri della filosofia e della letteratura del nostro Paese. Saranno presenti Roberto Cecchetti, Analista filosofo, il Prof. Romano Màdera fondatore della Scuola Philo di Pratiche Filosofiche ed il filosofo Luca Siniscalco, esperto di filosofia tedesca, di filosofia della Tradizione e di estetica.

BOOKCITY MILANO si articola in una manifestazione di tre giorni, durante i quali vengono promossi incontri, presentazioni, dialoghi, letture ad alta voce, mostre, spettacoli, seminari sulle nuove pratiche di lettura, a partire da libri antichi, nuovi e nuovissimi, dalle raccolte e biblioteche storiche pubbliche e private, dalle pratiche della lettura come evento individuale, ma anche collettivo.

Roberto Cecchetti, 34 anni, scrittore ed analista filosofo pratese, presenta un piccolo gioiello di narrativa, “La Metrica dell’Apparenza” (Attucci 2017), nella storica sede del Circolo Filologico milanese. Per l’editore si tratta di un successo insperato e significativo. “Abbiamo da subito avvertito” afferma il prof. Alessandro Attucci ai microfoni di TV Prato “una grande potenza narrativa in queste pagine di Cecchetti. In un mondo editoriale che spesso scoraggia la personalità stilistica e narrativa dell’autore, abbiamo invece creduto con coerenza e passione in questo libro autobiografico dal sapore filosofico e dai richiami gaddiani”.

Può la filosofia tornare ad essere una pratica di vita? Su questo dialogheranno i filosofi al Circolo Filologico

