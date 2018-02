La pittrice Diana Maria Perez alla Fabbrica del Vapore di Milano

Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, è anche socio della storica associazione Milano Vapore, fondata nel 2000 e presieduta da Giampaolo Berni Ferretti, con Mariastella Gelmini nel ruolo di presidente onorario. Una realtà viva e innovativa mossa dall’obiettivo di mettere a disposizione della collettività un’area dismessa, affinché il lavoro intellettuale e il fermento artistico trovino al suo interno un luogo ideale, adatto ad ospitarli.

Dopo aver preso parte - venerdì 2 febbraio - all’inaugurazione de “La natura in mostra”, collettiva pittorica e fotografica dove grandi artisti da tutta Italia hanno esposto le loro opere negli spazi della Fabbrica del Vapore, lunedì 5 febbraio Gianluca Comazzi ha partecipato al vernissage organizzato nel laboratorio dell'artista emergente Diana Maria Perez, confermando così il suo impegno in favore della promozione e sviluppo dell’arte, in ogni sua forma espressiva.



DIANA MARIA PEREZ

L`Arte di Diana Maria Perez è una sintesi della sua costante ricerca che approfondisce e confronta con la Scienza della Mediazione Linguistica gli studi della filosofia contemporanea, quelli della scienza e del funzionamento celebrale. Diana Maria Perez lavora con installazioni, scultura, pittura e disegno; una continua sfida, il confine tra Arte e frammenti dell’oggi, rendendo nel suo lavoro riflessioni e pensieri smarriti nella normalità e nella quotidianità. Capacità inventiva, poesia, ironia, energia e attrazione che si prova di fronte alle sue creazioni artistiche ne fanno un personaggio di primo piano della sua generazione. Diana esplora l’incertezza del tempo estraendone il cuore dell’espressione umana: l’amore, la vita, la morte, la nudità, la lealtà, il tradimento, attraverso mezzi espressivi inaspettati e mai convenzionali.



Diana Maria Perez è nata nella Città di Cali (Repubblica della Colombia) il 9 febbraio 1980. Nel 1998 abbandona il suo Paese per trasferirsi in Italia attratta dalle esclusive bellezze artistiche e culturali. Nel 2004 si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Brera, frequenta il corso di Arti visive -indirizzo Pittura- al Dipartimento di ricerca sul contemporaneo. Nel 2008 si laurea all`Accademia di Belle Arti in `Arti visive` con indirizzo Pittura. Segue poi il Corso di Perfezionamento in Terapeutica Artistica, una ricerca sinestetica nella musica, nelle vibrazioni dei suoni, delle parole e il colore percepito attraverso la visione.

ARTE INCONCETTUALE