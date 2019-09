Le proposte del PD per una vera politica fiscale a Milano il 6 settembre 2019

Il discorso programmatico di Ursula Von Der Leyen offre spunti interessanti anche per l’Italia: investimenti per sostenere l’occupazione; solidarietà sociale; l’aggiornamento del regolamento sui migranti di Dublino; lotta alle diseguaglianze; tassazione sulle grandi multinazionali e l’economia digitale; completamento dell’unione economica e monetaria; politica estera capace di essere all’altezza dei problemi posti dalla globalizzazione. In questo quadro verrà accantonata la politica dell’austerità per sostenere, invece, una politica di sviluppo compatibile e per ridurre le diseguaglianze.

LA POSIZIONE DEL PD

Qual'è la posizione del PD sulle politiche fiscali al momento dell'avvio del Governo Conte 2?

La condizione per realizzare la svolta prevista in Europa è una nuova politica fiscale, Intelligente, responsabile, equa anche in Italia. Significa armonizzare ed unificare la politica fiscale e la politica societaria. Realizzare finalmente l’Europa Sociale.

FESTA DELL'UNITA'

La Festa dell'Unità 2019 di Milano Metropolitana termina domenica 15 settembre dopo due settimane di eventi tra dibattiti, approfondimenti, concerti e laboratori in una location tutta nuova: l'area dell'ex discoteca Karma/ex Parco delle Rose di via Fabio Massimo 36, zona Corvetto, MM Porto di Mare.

Alle 18.30 di venerdì 6 settembre, nello Spazio Mare, si tratterà in un dibattito aperto al pubblico un argomento particolarmente attuale: Le proposte del Pd per una vera riforma fiscale, con Riccardo Alemanno, Giorgio Benvenuto, Paolo Brambilla, Alessia Potecchi e Roberto Morassut.