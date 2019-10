Legge di Stabilità e Decreto Legge per garantire le coperture economiche

Il Decreto Legge che accompagna la Legge di Stabilità indica le quantità necessarie a garantire le coperture economiche. In estrema sintesi facciamo il punto della situazione ad oggi.

TEMPI

Approvazione della Manovra entro il 31 Dicembre, altrimenti scatta l’esercizio provvisorio sino al mese di aprile 2020. Sono previste tre letture dei provvedimenti nei due rami del Parlamento. La prima è di confronto, di “assaggio”, la seconda è quella decisiva, la terza è semplicemente di rettifica.

GOVERNO

E’ stato costituito a fine estate. E’ nato per impedire le elezioni politiche che avrebbero senza alcun dubbio visto il successo della Lega. Si articolava su di un’alleanza tra PD, 5 Stelle e LEU: secondo i partiti che l'avevano costituito, si tratta un Governo di emergenza democratica. A settembre si è registrata l’uscita di Matteo Renzi con la costituzione dei gruppi parlamentari di Italia Viva. E’ quindi una coalizione che deve cercare una sintesi. Ha il problema della competizione e deve fare attenzione alle proposte che vengono presentate come identificative.

EREDITA’

Stagnazione dell’economia. Paralisi nello sviluppo. Aumento della povertà. Emigrazione dei nostri giovani. Isolamento internazionale. Ipoteca della clausole di salvaguardia basate sull’aumento in crescendo per tre anni (2020-21-22) dell’IVA e delle accise. Per due terzi la manovra economica era condizionata a finanziare la cancellazione delle clausole di salvaguardia.

EUROPA

I rapporti con l’Europa sono cambiati. E’ in atto una svolta. Le forze sovraniste hanno avuto un successo meno consistente rispetto a quello previsto. E’ stata una vittoria di Pirro. C’è una Commissione presieduta da Ursula Von Der Leyen che ha modificato la linea dell’austerità e adottato una linea di sviluppo responsabile ed innovativo. L’Italia ha giocato bene le sue carte. La nuova Presidente è stata eletta con il voto determinante dei partiti che appoggiano il Governo.

Nella ripartizione degli incarichi l’Italia ha ottenuto degli importanti risultati: David Sassoli Presidente del Parlamento Europeo, Irene Tinagli Presidente della Commissione Finanze, Paolo Gentiloni Commissario all’Economia. Anche il programma di Ursula Von Der Leyen è compatibile con molte delle proposte del Governo italiano, ed in particolare del PD, su investimenti per sostenere l'occupazione; solidarietà sociale; aggiornamento del regolamento sui migranti di Dublino; lotta alle diseguaglianze; tassazione sulle grandi multinazionali; diffusione dell’economia digitale; completamento dell'unione economica e monetaria; politica estera idonea a risolvere i problemi posti dalla globalizzazione.

In questo nuovo scenario è archiviata la politica dell'austerità per sostenere, invece, una politica di sviluppo. La nuova legislatura sarà meno austera di quelle che l'hanno preceduta (Junker e Barroso), meno orientata ai vincoli di bilancio e più aperta verso i temi della crescita, dell'occupazione, della sostenibilità ambientale e sociale.

SPREAD

In pochi mesi il Governo Conte 2 ha recuperato sul terreno dell’affidabilità e della credibilità politica ottenendo un forte risparmio sugli interessi.

Entriamo nel merito dei provvedimenti insieme ad Alessia Potecchi, Responsabile Dipartimento Banche, Fisco e Finanza del Pd Metropolitano di Milano.

IVA: Nessun aumento dell’IVA nel 2020 e quindi di imposte a carico dei consumatori, che avrebbero avuto gravi ripercussioni sulla distribuzione e il commercio nonostante la clausola di salvaguardia più alta di sempre (23,1 miliardi nel 2020 e 29 miliardi nel 2021) che sarebbe costata ad ogni famiglia 541 euro.

FLAT TAX e PARTITE IVA: Definitivamente archiviata. Per quella al di sotto dei 65.000 euro, quella delle Partite IVA, è stato confermato il criterio forfettario di determinazione dei costi per semplificare la vita ai contribuenti. Non è stata attuata la seconda tranche che prevedeva per i lavoratori autonomi oltre i 65.000 euro e fino a 100.000 una ulteriore aliquota forfettaria del 20%.

QUOTA 100: Non verrà rinnovata la sperimentazione che si esaurirà nel 2021. Il provvedimento di Quota 100 è molto criticabile, ma la sua immediata cancellazione avrebbe riproposto il problema di nuovi “Esodati”. Prorogate APE Social e opzione donna la possibilità cioè, per le lavoratrice pubbliche e private, di andare in pensione anticipata anche per il 2020.

TAGLIO TASSE SUL LAVORO: Partirà dal luglio 2020 per 3 miliardi che diventeranno 5 annui dal 2021 e che verranno ulteriormente incrementati con la Riforma IRPEF, a regime l’aumento medio delle buste paga sarà di 500 euro netti all’anno.

REDDITO DI CITTADINANZA: La conferma sarà accompagnata da una verifica dei risultati raggiunti con l’introduzione delle necessarie modifiche che favoriscono, con il progressivo impegno dei Navigator, l’avvio al lavoro dei giovani coinvolti nella operazione.

LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE: Punto centrale della Manovra che incentiva fortemente l’uso della moneta elettronica: interviene contro le compensazioni indebite e le frodi fiscali. Entro luglio 2020 il Governo si è impegnato ad abbassare le commissioni sull’uso delle carte. Il limite del contante viene abbassato a 2.000 euro a partire da luglio 2020 e 1.000 euro dal 2022. Multe per i commercianti che non fanno uso dei POS a partire da luglio 2020. Per aumentare i pagamenti elettronici si predispone un piano che prevede l’introduzione di un super bonus da riconoscersi all’inizio del 2021 in relazione alle spese effettuate in settori in cui è ancora molto diffuso l’uso del contante nonché l’istituzione di estrazioni e premi speciali per le spese pagate con moneta elettronica. Il carcere agli evasori, inserito nel Decreto Fiscale, andrà in vigore alla conversione in legge del DL e quindi ci sarà tutto il tempo per approfondire e capire questo tema.

FAMIGLIA: Dal 2020 previste risorse aggiuntive per le famiglie : 600 milioni in più che salgono ad oltre 1 miliardo nel 2021 per una serie di misure a partire dalla gratuità degli asili nido per fasce molto basse. Viene creato un fondo per l’assegno unico e i servizi alle famiglie con una dotazione di partenza di due miliardi.

OBIETTIVI DELLA MANOVRA 2020:

Blocco degli aumenti IVA e Accise Aumento delle risorse per investimenti dando la priorità a quelli che consentono uno sviluppo sociale e ambientale Sostegno dei redditi medio – bassi utilizzando la leva fiscale e alcune misure particolari per la famiglie a partire dagli asili nido Azione forte di contrasto all’evasione fiscale Avvio di una grande riforma del sistema fiscale con particolare attenzione :

Revisione dell’IRPEF che nella sua struttura è diventata punitiva per i lavoratori a reddito fisso e per i pensionati va ripensata, va modificata, vanno eliminate le diseguaglianze con i sistemi di imposizione che sono molto vantaggiosi per molti settori del lavoro autonomo.

Razionalizzazione delle deduzioni e delle detrazioni per favorire con misure idonee lo sviluppo e la tenuta sociale.

Ristrutturazione delle aliquote dell’IVA, con uno stretto rapporto di consultazione e di verifica con le forze intermedie (Sindacati, Imprese, Associazioni ecc…) e con le professioni (Commercialisti, Tributaristi, Avvocati, Notai ecc..)

IL COMMENTO DI ALESSIA POTECCHI

Alessia Potecchi

"La Manovra contiene molte micro tasse. Si aprirà su questo un confronto non facile. Sono certa che è il risultato di decisioni affrettate e non sempre verificate. Siamo alla prima buon ora e non dobbiamo manifestare irritazione ma cercare di ascoltare e dialogare. Dobbiamo rivitalizzare lo Statuto del Contribuente che ha come pilastri quelli della non retroattività delle norme e della semplificazione".

Il tema della lotta all'evasione fiscale suscita sempre un po' di scetticismo. Che cosa ne pensa?

"Nella lotta all’evasione fiscale occorre ricercare la collaborazione e il coinvolgimento dei contribuenti. L'elusione, l'evasione e l'erosione sono le tre "E" che costituiscono il male moderno dell'Italia. Ci sono 80 miliardi di nero ogni anno. Su 100 euro di tasse teoriche, 30 si perdono per strada. Eppure il redditometro e gli studi di settore fino allo Split Payment, gli strumenti per individuare i disonesti sono stati pian piano piano boicottati. La Flat Tax ha premiato il lavoro autonomo che, dati alla mano, con alcune limitate ed apprezzabili eccezioni, non ha mai abbandonato la testa della classifica in fatto di evasione".

Che cosa si può fare per avvicinare i cittadini a questo tema?

"E’ un errore trattare i cittadini come sudditi, sono dei cittadini e come tali sanno che il fisco è uno strumento per realizzare l’eguaglianza nella società. La Costituzione, non a caso, ha stabilito il criterio della progressività : ognuno da in proporzione di quello che guadagna. Il Fisco non serve per punire i ricchi: Olaf Palme, uno dei grandi padri della sinistra riformatrice realizzatrice di uno straordinario sistema di Welfare, diceva: Il nostro compito non è quello di eliminare i ricchi ma è quello di cancellare la povertà. Ed io aggiungo noi in Italia dobbiamo combattere i falsi poveri che riescono, mascherando i propri redditi a rubare le prestazioni sociali ai veri poveri (famiglie numerose, case asili nidi, università ecc…)"

Sono avvenuti in quest'ultimo anno dei fatti incredibili, assurdi, imprevedibili. Ci si domanda: si tratta di incompetenza o malafede?

"Temo che l'incompetenza sia la principale ragione. Ecco un esempio: a maggio 2019 il Governo Conte approva il decreto crescita. Vi è una norma (l'articolo 5) per favorire il rientro dei giovani cervelli italiani in fuga all'estero. Il provvedimento consente a chi stabilisce la residenza in Italia, avendo trascorso almeno due anni all'estero e impegnandosi a permanere nel nostro Paese almeno altri due anni, di pagare le tasse solo sul 30% del reddito. Non è previsto alcun paletto. Il beneficio non è limitato ai soli nostri connazionali espatriati né ad alcune figure professionali precise, per esempio legate alle discipline scientifiche o alla ricerca tecnologica.

Insomma più che il rientro dei cervelli si sta lavorando al rientro dei giocatori e allenatori delle squadre di calcio, che come è noto hanno stipendi stellari. È il caso di Conte, non Giuseppe Conte ma Antonio Conte l'allenatore dell'Inter. Il suo stipendio si aggira, ricorda Rizzo su Repubblica del 22 agosto, intorno agli 11 milioni netti all'anno. Calcolando l'aliquota massima del 43% sulla sua retribuzione il fisco dovrebbe incassare 8 milioni, ma ne incasserà il 30%, circa 2,5 milioni. Un regalo clamoroso, ce ne sono molti altri. È il caso di altri giocatori, Balotelli del Brescia, e poi di Lukaku e Godin per l'Inter e via dicendo. Ma chi potrebbe guadagnare di più è il Napoli con Lozano che ha un contratto da 4,5 milioni netti a stagione: perché essendo in una regione meridionale quale è la Campania lo sconto sull'IRPEF è del 90%".

Tornando al tema dell'evasione fiacale, come recuperarne allora una parte consistente?

"Carlo Cottarelli nel suo libro "Sette Peccati Capitali dell'economia italiana" spiega che se avessimo un livello di fedeltà fiscale pari alla media europea, il recupero di parte consistente di quella evasione annuale consentirebbe all'Italia di avere un debito pubblico più gestibile e meno costoso e si potrebbe investire seriamente e di più nella crescita del Paese. Un caso a sé è rappresentato dalle multinazionali di Internet che fanno sparire il 20% della base fiscale dei profitti di impresa.

A tale proposito, come ha dichiarato il ministro Gualtieri, entrerà in vigore dal 1 gennaio 2020 la Web Tax. La Digital Tax era stata inserita dal governo precedente, ma poi senza decreto attuativo non è mai entrata in vigore. Tale provvedimento riguarderà le multinazionali del web come Facebook, Google, che realizzano ricavi in assoluto superiori ai 750 milioni di euro di cui almeno 5,5 in Italia. L’aliquota sarà del 3% con un gettito stimato di 600 milioni all’anno. Gualtieri ha auspicato che l’iniziativa italiana possa collocarsi all’interno di una misura definita a livello internazionale con un accordo internazionale ma se questo non dovesse arrivare l’Italia andrà comunque avanti con la sua tassa nazionale. Anche sulla Tobin Tax sulle transazioni finanziarie si stanno facendo dei passi in avanti per contrastare il dumping fiscale per combattere paradisi fiscali e societari che permettono ancora alle aziende di scegliere dove è più conveniente farsi tassare."

Che cosa suggerirebbe come chiusura di questa intervista?

"L’iter della legge di stabilità deve prevedere un confronto con le parti sociali e produttive (sindacati, associazioni, imprenditori, lavoratori autonomi, ordini professionali, eccetera). Il governo ha già dato segnali importanti. Conte in particolare ha fatto un confronto con Landini a Lecce alla festa della Cgil."