Mercoledì 7 e giovedì 8 grandi eventi al Just Cavalli di Milano

Il nuovo Giovedì del Just Cavalli versione invernale prevede un party di apertura con Thursday Marmalade, colori, stili, personaggi, sensazioni, il tutto mixato con il migliore dinner show della città e la musica di DJ Flash.

In occasione di Eicma l’8 Novembre 2018 sarà presentata la nuova Harley Davidson, dalle 19,30 in poi.

Il nuovo mercoledì del Just Cavalli, invece, il 7 novembre, vi aspetta, per la festa di apertura della nuova stagione invernale, con SUPER JUNGLE, performers, allestimenti e musica by DJ MAGNUM. Tutto vi porterà in una folle, glamour e divertente giungla.